Behzad Karim Khani ist überrascht. Mit so vielen Zuhörern hatte er nicht gerechnet. Der Veranstaltungsraum im Treffpunkt Horizont kam bei seiner Lesung im Rahmen der „Erzählzeit“ an seine Kapazitätsgrenze. Mit einem Zitat von Elke Heidenreich über Khanis Roman „Hund, Wolf, Schakal“ führt Sandra Storz den Autor ein: „Das ist das Beste, was ich überhaupt gelesen habe. Herzzerreißend“, hatte Heidenreich geschrieben. Im Publikum waren wenige, die das Buch bereits kannten. „Das ist immer so“, sagte Khani, der 1977 in Teheran geboren wurde und seit 1986 in Deutschland lebt.

Eigentlich habe er einen Berlin-Roman schreiben wollen. Nun ist es auch ein Ghetto-Roman geworden, der in der Berliner Party- und Drogenszene von den 1980er bis in die frühen 2000er-Jahre spielt. Eine Zuhörerin wollte wissen, ob der Roman autobiografische Züge hat. Ja. Teilweise. „Ich habe mich lange in diesem Milieu bewegt. Deshalb habe ich beide Enden meiner Schicksalsskala zu zwei Figuren gemacht“, sagt Khani. Diese beiden Figuren, Saam und sein Bruder Nima, kommen 1986 mit dem Vater Jamshid nach Berlin-Neukölln. In der Hauptschule bekommt Saam Kontakt zu Haida, der aus dem Süd-Libanon stammt. Das sei ein schlimmer Junge und so sei Saam auf die schiefe Bahn geraten. „Ich hatte Freude daran, die Figuren mit liebenswerten und menschlichen Macken auszustatten“, sagt Khani. Im hinteren Teil werde es dann deutlich „rougher“ (rauher). Behzad Karim Khani hatte sich lange gewehrt, Schriftsteller zu werden. Sein Vater war im Iran ein renommierter Autor. „Jetzt habe ich eine tolle Zeit beim Schreiben“, sagt er. Es habe auch etwas Therapeutisches gehabt, denn seine Jugend habe der von Saam geähnelt. „Und manchmal haben Eltern auch Recht“, ist sein Fazit. In seiner Jugend hatte ihn der Stapel unverkaufter Bücher seines Vaters, die im Keller der Plattenbausiedlung in Berlin lagerten, eher abgeschreckt. Nun ist er am zweiten Roman und der erste wird wohl auch verfilmt werden. Das Buch ist im 2022 im Hanser Verlag erschienen.