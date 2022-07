Am Anfang steht ein Blick in ein altes Jahrbuch. Em und ihre Großmutter Renate (grandios gespielt von Sayenn Floristeanu und Isabella David) wundern sich, wie es Anfang der 1970-ger Jahre an der Schule zuging. Renate war damals dabei, wollte die Gesellschaft als Lehrerin mitgestalten. Das rote Gymnasium – oder sogar Kaderschmiede von Moskau, wie das Friedrich-Wöhler-Gymnasium auch genannt wurde, wollte vieles anders machen, als das alt-ehrwürdige Hegau-Gymnasium, das aus allen Nähten platzte. Em wundert sich, dass es damals Raucherzimmer gab und Schichtunterricht im Hegau-Gymnasium, weil es dort viel zu eng war.

Großmutter Renate Weber (Isabella David) und Enkelin Em Weber (Sayenn Floristeanu) erfahren aus einen alten Schuljahrbuch, wie Schule in den 70-ger Jahren war.

Reise in die 70er-Jahre

Mit bunten Kostümen und bekannten Hits werden die Zuschauer zunächst mit in die flippigen 70-ger Jahre genommen. Aber wie war denn nun der Unterricht Anfang der 1970-ger Jahre? Der Lehrer – noch mit Rohrstock in der Hand – ist im Kommandiermodus eingefroren und aus heutiger Sicht völlig aus der Zeit gefallen. Den Kontrast dazu setzt der Hit von Pink Floyd „Another brick in the wall“ (erschienen 1979) mit dem einprägsamen Text „We don‘t need no education“ (wir brauchen keine Erziehung). Auch die ersten Lehrer am FWG gehörten der 68er-Generation an, wollten mehr Demokratie wagen und den Schülern mehr Freiheiten geben, um sich entwickeln zu können.

Stehende Ovationen gab es vom Publikum bei der Premiere des Musicals „Meilen.steine“ in der Stadthalle.

Gemeinschaftsgefühl ist wichtig

Das Gemeinschaftsgefühl entwickelt sich später auseinander, ähnlich wie es auch in der Fridays-for-Future-Bewegung ist. „Es kostet viel Kraft, andere zu überzeugen, bei unseren Aktionen mitzumachen“, sagt Em. Viele haben nur noch Plattformen wie TicToc oder Instagram im Kopf. Und Cybermobbing ist an der Tagesordnung. „Gab es sowas früher auch, Oma?“ „Ja, doch damals wollten die Leute gar nicht hingucken.“

Fluchtgeschichten als Teil des Musicals

Eingebunden in das Musical sind auch einige Fluchtgeschichten, denn wer will schon in einer Diktatur leben? „Bringt Euren Kindern Liebe, Lachen und Frieden bei“ – so die Botschaft einer Geflüchteten. Mit vielen Flaggen europäischer Länder unterstreichen die Akteure ihre Hoffnung auf baldigen Frieden in Europa. In einer Schlussszene tritt Em als Schulleiterin zur 75-Jahr-Feier ans Rednerpult und stellt fest: „das Friwö ist sich treu geblieben“.

Das sind die Macher des Musicals

Mitgewirkt haben rund 120 Menschen aus Unterstufen-Theater-AG (Theatäter), Mittel-Oberstufen-Chor, Chor, Unterstufenchor, Orchester, Tanz-AG und Zirkus. Die Musik stammt von Wolfgang Gentner und Monika Blaser-Eppler. Regie und Inszenierung: Nicola Fritsch, Maria Vrijdaghs, Nancy Kräftenrath, Isabella David, Melanie Aust, Sabrina Domscheit und „tACTlos“. Musikalische Leitung: Monika Blaser-Eppler, Florian Götzeler, Hartmut Kasper und Walter Müller-Fahlbusch. Das Musical konnte maßgeblich durch Gelder aus dem Impulsprogramm „Kultur nach Corona“ des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg realisiert werden.