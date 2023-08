Musik aus 50 Jahren Popgeschichte ist gefragt. Die Sitzplätze auf den Mauern der Beeteinfassungen an der Hegaustraße waren besetzt, zur Livemusik der Band „Best of us“ wagten einige ein Tänzchen. Ganz anders in der August-Ruf-Straße: Begleitet von alpenländischen Klängen vom Band mischten sich zwei Tanzpaare auf Stelzen unter die Passanten. Unter dem Motto „singenlovesme“ hieß die Einkaufsstadt Singen ihre Gäste im Sommerprogramm willkommen.

Gekleidet in Lederhosen und Dirndl zog mit dem Stelzen-Quartett des Zebra Tanztheaters München bayerisches Flair in die Innenstadt. Stets umringt von Passanten wurde die Straße zum Tanzboden. Zu volkstümlicher Musik wirbelten die Paare durch ihr Publikum. Hoch über dem Asphalt klatschen sie in die Hände, fanden zu einer Umarmung zusammen und standen beim Beinaufschwung auch einbeinig sicher auf nur einer Stelze.

Max Panzer und seine Familie hatten die Gruppe schon im vergangenen Jahr gesehen und staunten erneut. „Die Kinder haben sich schon darauf gefreut, für sie ist das echt ein Erlebnis“, erzählte Max Panzer. Auch ihm gefallen die Aktionen an den Samstagen, sie würden Leben in die Innenstadt bringen. Für Oli Reverberi und Markus Schilling aus der Schweiz waren die Stelzenpaare eine Überraschung. Während ihre Frauen durch die Geschäfte bummelten, schauten die beiden dem Geschehen von den Liegestühlen vor Heikorn aus zu. Unabhängig vom Sommerprogramm kommen sie gern und regelmäßig nach Singen, denn hier werde viel geboten.

„Uns gefällt es hier, die Leute sind freundlicher als bei uns in Zürich, und die Gastronomie ist hervorragend“, lobte Markus Schilling. Oli Reverberi aus Frauenfeld kann dem nur zustimmen. Hier könne man sich das Essen noch leisten und die Geschäfte würden eine große Auswahl in jeder Preisklasse bieten. Am kommenden Samstag, 12. August von 11 bis 14 Uhr, werden ein sympathischer Drache und eine Waldelfe das Publikum amüsieren.