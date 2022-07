Singen vor 2 Stunden

Bausa beendet das Hohentwiel Festival – mit einer tanzenden Menge und 2000 jubelnden Fans

Der Rapper Bausa versetzt das Publikum am letzten Festivalabend in Partystimmung. Mit vollem Einsatz performt er auf der Bühne, schlägt bei seinem Auftritt in Singen aber auch ernstere Töne an.