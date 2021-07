Der Parkplatz hinter dem C&A-Gebäude wird aus dem Dornröschenschlaf geweckt und soll einer modernen Wohnbebauung weichen. Zumindest wenn es nach dem Ausschuss für Stadtplanungen, Bauen und Umwelt geht. In seiner jüngsten Sitzung hat das Gremium einem entsprechenden Vorschlag einstimmig zu gestimmt.

Und das sieht die aktuelle Planung für das Areal hinter dem Modegeschäft und dessen Parkplatz vor. Wie Patrick Wacker, Leiter des Amts für Baurecht bei der Stadtverwaltung Singen, im Ausschuss mitteilte, soll dort ein Mehrfamilienhaus mit überirdischer Parkgarage entstehen. In Summe sollen bei der Nachverdichtung der Theodor-Hanloser-Straße 53 neue Wohnungen entstehen. 35 davon sollen in einem Neubau auf dem jetzigen Parkplatz bis zum New-Yorker gebaut werden. Weitere 18 Wohnungen sollen direkt auf dem C&A-Gebäude entstehen. Dort soll durch eine Aufstockung in Holzständerbauweise noch einmal zusätzlicher Wohnraum realisiert werden. „Dort soll es nach Fertigstellung auch Mietwohnungen geben“, betont Wacker. Aber auch Eigentumswohnungen seien vorgesehen. Die Höhe des Bauvorhaben werden sich laut dem Leiter des Amtes für Baurecht an den umliegenden Gebäuden orientieren. „Es soll damit grünes Leben durch verschiedene Fassadenbegrünungen mitten in der Innenstadt realisiert werden“, so Wacker. Auch der Heinrich-Weber-Platz soll damit eine Aufwertung erhalten. Das ganze Projekt werde von einem Investor umgesetzt, wie Wacker gegenüber den Ausschussmitgliedern erklärte.

Was passiert mit den Parkplätzen? Die derzeitige Parkfläche soll zu einer überirdischen Parkgarage überbaut werden, sodass im Erdgeschoss Stellplätze für Kunden und im Geschoss darüber, das über einen Autoaufzug bedient wird, die Bewohner des Hauses parken können. Patrick Wacker rechnet mit einer Bauzeit von 2,5 Jahren. Und gute Nachrichten gibt es auch für die Baumreihe, die zur Theodor-Hanloser-Straße zeigt. Sie solle laut Wacker erhalten bleiben.