Schon vor Wochen haben Rudolf Babeck und Hans Teschner vom Verein „Widmann hilft Kindern in der Region“ mit den Vorbereitungen für die Weihnachtsaktion begonnen. Der Wunschbaum zum Auftakt der Aktion im Kaufhaus Galerie Karstadt steht schon wieder an seinem Platz, in diesem Jahr haben Kinder des Kinderhauses St. Elisabeth in Steißlingen ihre Wunschzettel aufgehängt. Kunden können durch den Kauf die Kinderwünsche erfüllen. „Wir werden dann Weihnachtsmann spielen und die gesammelten Geschenke im Kindergarten verteilen“, freut sich Hans Teschner schon auf die Bescherung.

Teschner und Babeck liegt es am Herzen, dass auch Kinder aus sozial schwachen Familien sich zum Weihnachtsfest über ein Geschenk freuen können. „Weihnachten für alle“ ist das Motto. Es ist die elfte Gutschein-Aktion und es wurden jährlich mehr Bewerber. Die Zahlen sprechen für sich: „Im vergangenen Jahr haben wir 1010 Personen mit einem Gutschein für einen Einkauf bei Karstadt und Kaufland beschenkt, bei der ersten Aktion waren es 46 Personen“, verschweigt Teschner nicht, dass es schon Einsatz bedeute, die Gutscheine auszugeben.

In diesem Jahr habe der Verein schon drei zusätzliche Aktionen mit Gutscheinen für Lebensmittel und Kleidung durchgeführt. Und dabei gesehen, wie groß die Not in manchen Familien ist. Teschner erzählt: „Wir haben erlebt, dass im Kühlschrank bis auf ein Ei nichts weiter drin war.“ Eltern würden sich oft aus Scham nicht melden.

Um sie zu erreichen, bittet Babeck Nachbarn von sozial schwachen Familien, diese dem Verein mitzuteilen. Ebenso wichtig seien gespendete Hygieneartikel, Süßigkeiten und auch gut erhaltenes und gepflegtes Spielzeug, das vom Verein auch zuhause abgeholt wird.

Die Spenden können bei Firma Widmann in der Marie-Curie-Straße 15 abgegeben werden. Auch Geldspenden sind willkommen. Bankverbindung: Volksbank eG

IBAN: DE40 6649 0000 0020 2020 25