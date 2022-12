„Ich freue mich, dass das nach der langen Corona-Phase jetzt alles wieder geht“, sagt Katharina Rimmele. Die Lehrerin der Waldeckschule bezieht sich auf die kleinen Feste, die jetzt im Advent in den verschiedenen Klassen stattfinden.

Dazu werden die Eltern eingeladen und um eigene Beiträge gebeten. „Besonders in den ersten Klassen ist das eine sehr schöne Gelegenheit, dass sich die Eltern der Schulkameraden kennenlernen“, freut sich Rimmele. Mit ihrer Leuchtturmklasse hat sie das auch gemacht und dafür Guinness-Buch-Rekordhalter für eine Aktion gewinnen können.

Erinnerung an einen ungewöhnlichen Wettbewerb

Der Zufall will es, dass Leo Krause in der Leuchtturmklasse unterrichtet wird. Als die Eltern von der Klassenlehrerin um einen Beitrag zu der kleinen Veranstaltung gebeten wurden, erinnerten sich Eva und Jan Vinzenz Krause an ihre Studentenzeit an der Uni Greifswald.

Dort waren sie in einen ungewöhnlichen Wettbewerb um die höchste Keks-Pyramide eingestiegen. Ziel war nicht nur den Guinness-Buch-Rekord zu brechen, sondern damit auch Geld für einen wohltätigen Zweck zu erwirtschaften.

Aktion zum guten Zweck

„Wir halten den Weltrekord seit 2001“, erzählt Jan Vinzenz Krause. „Damals haben wir rund 15.000 Butterkekse verbaut. Mit dem Erlös konnten wir medizinische Operationen finanzieren, die entstellten Kindern in armen Ländern zu einem besseren Leben verhalfen.“

Die Idee zur Keks-Pyramide sei übrigens in seiner eigenen Schulzeit entstanden. Auch er habe in der Grundschule Kekshäuschen zu bauen gelernt.

Bunte Häuschen gilt es zu gestalten

In der Waldeckschule ging es diesmal nicht um Rekorde, sondern um einen schönen Bastelnachmittag. Das Elternpaar Krause baute mit den Kindern kleine Hexenhäuschen, die dann mit allerlei Zuckerzeug bunt verziert wurden. Ein ukrainisches Kind ist in der Klasse.

Sein Häuschen wurde mit blauen und gelben Smarties dekoriert, sodass eine ukrainische Flagge erkennbar ist. Etwa 400 Kekse wurden an diesem Nachmittag verbaut. Die Häuschen konnten die Kinder schließlich mit nach Hause nehmen.

Wer nicht so viel Lust auf den Hausbau hatte, der konnte eigene Weihnachtskarten basteln und schreiben, Bilder malen oder sich an einer Fotostation austoben. – Ein gelungener Nachmittag für Schüler, Eltern und die Lehrerin.