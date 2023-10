Das Team der Färbe freut sich auf den Jazz Jour Fixe am Montag. Es schreibt dazu in einer Pressemitteilung: „Wir alle sind zum Platzen gespannt auf die namhafte Band BlossBluez, die in der Färbe schon mehrfach begeisterte.“ BlossBluez, eine Formation aus Freiburg und dem Bodenseegebiet, hat sich ganz dem Blues verschrieben. Seit ihrer Gründung Ende der 70er Jahre, als diese Musik noch aus fast jedem Lautsprecher ertönte, und ihrer Wiedergeburt im Jahr 2005 erforscht die Band den Blues in seinen verschiedensten Schattierungen.

Sie lässt sich dabei laut Mitteilung „genauso in den klassischen schweren Slow Blues fallen, wie sie das Publikum mit swingendem Jump Blues zum Tanzen bringt, während sie in anderen Momenten den Puls der Bluesrock-Fans in die Höhe treibt.“ Dabei gelinge es den Musikern – Carlo Schultheiss, Martin Aichele, Arno Schorrer-Maier, Sebastian Lorenz, Werner Englert, Michael Zolg und Klaus Dindorf – einen „homogenen, von einer starken Horn-Section unterstützten unverwechselbaren und mitreißenden Sound zu entwickeln.“ Einlass ist ab 18.30 Uhr, das Konzert von BlossBluez beginnt dann gegen 20.15 Uhr. Der Eintritt ist frei, daher sind keine Reservierungen möglich. Das Färbe-Team bittet aber um ein „Gläschen-Geld als Obolus für die Musiker“, die ohne Gage auftreten. Beim Team des Theaterrestaurants können Getränke und kleine Speisen bestellt werden.

Jazz Jour Fixe seit 2009

Der Jazz Jour Fixe in der Theaterkneipe der Färbe wurde im September 2009 von Dieter Rühland ins Leben gerufen. Er wollte laut Mitteilung „das Jazz-Leben für Musiker und Gäste in Singen und Umgebung bereichern.“ Das Projekt konnte bald einen „durchschlagenden Erfolg“ verbuchen. Seither findet der Jazz Jour Fixe immer am zweiten Montag eines Monats statt, und dies vor meist ausverkauftem Haus. Viele legendäre Bands der Region präsentieren ihr aktuelles Programm, oder es treffen sich verschiedene Musiker zur Jamsession. Über das Angebot informiert jeweils die Internetseite der Färbe (www.diefaerbe.de). Inzwischen hat Andreas Frank – unter anderem Bassist der Dieter Rühland Band – die Organisation des Jazz Jour Fixe übernommen.