Ob gute Mädchen oder böse Buben – der Rhythmus der Musik hat am Ende alle gepackt. Mit einem bunten Programm haben die Eleven der Singener Ballettschule Die Färbe zum Tag der offenen Tür die Bühne des Sommertheaters bespielt und die ganze Vielfalt des klassischen und modernen Tanzes für jedes Alter gezeigt. Mit Billie Eilish‘ Hit „Bad Boy“ für Modern Dance und dem Klassiker „Good Girls“ mit den Stepptänzerinnen fand der Tag der offenen Türe sein Finale. Und einen Vorgeschmack auf das Equinox-Programm zur Tag-und-Nacht-Gleiche am 23. September in Engen gab es obendrein mit einer musikalischen Zeitreise mitten in den Musical-Klassiker „The Rocky Horror Show“ – und dem Time-Warp-Tanz. Schweißtreibend sei es gewesen, gesteht Ballettschulleiterin Ines Kuhlicke zum Ende des Tages der offenen Tür. Das lag vor allem an den Temperaturen des heißen Sommertages. Dankbar war sie, dass das Programm trotz dunkler Wolken und ein paar dicker Regentropfen im Färbegarten zu Ende geführt werden konnte.

Der Vormittag startete mit Einblicken in die Ballettschularbeit – vom frühkindlichen Angebot für Schüler ab vier Jahren – bis zum Training in der Compagnie – in der die besonders Engagierten Choreographien auch für öffentliche Auftritte entwickeln. „Das klassische Ballett, diese Tanzform im Besonderen, diese darstellende Kunst mit ihrer ästhetischen Sprache, ist ein Teil meines Lebens geworden. Der Teil, der mich jeden Tag aufs Neue beflügelt“, sagt Schulleiterin Kuhlicke. Die Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler der Ballettschule zeigten fortlaufend im Ballettsaal ihren Unterricht in den Sparten Kinderballett, klassisches Ballett, Modern Dance und Stepptanz. „Ein Erfolg ist der Auftritt vor Publikum – sei er klein oder groß – aber weitaus mehr zeigt er sich in der alltäglichen Bewegung, welche Anmut und Ausdruck gewinnt“, erklärte Ines Kuhlicke.

Informationen zur Ballettschule und ihrem Angebot gibt es im Internet unter

http://www.ballettschule-faerbe.de