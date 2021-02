Für Eltern kommt die schlechte Nachricht plötzlich: Ihr geschätzter Hort ist ein Auslaufmodell. Wer bisher keinen Platz in der Gruppe für Grundschüler am Familienzentrum „Im Iben“ hat, wird auch künftig keine Chance haben. Denn die Stadtverwaltung plant, die Gruppe in eine Kitagruppe umzuwandeln. Der Ausschuss für Familien, Soziales und Ordnung hat dem bereits zugestimmt, die finale Entscheidung soll am Dienstag, 9. Februar, im Gemeinderat fallen. Bürgermeisterin Ute Seifried erklärte: „Wir brauchen den Platz dringend für die Drei- bis Sechsjährigen.“

Für die bislang dort betreuten Kinder entstehe durch ein langsames Ausschleichen des Angebots bis 2024 keine Lücke, betont Seifried. Für die Geschwisterkinder tue sich aber durchaus eine Lücke auf und der Stadt gehe ein sehr attraktives Betreuungsangebot verloren, bedauert Elternsprecherin Yvonne Siener.

Von zwei Hort-Gruppen bleibt nur eine. 17 Grundschüler müssen Platz machen

Die Vorteile eines Horts liegen auf der Hand: Grundschulkinder werden zwischen 7 und 17 Uhr von pädagogischen Fachkräften betreut, können aber auch mal früher gehen, wenn die Oma Geburtstag hat. Geschlossen ist der Hort nur an vier Wochen im Jahr. „Es ist ein ganz tolles Konzept. Und es ist eine tolle Gemeinschaft für einen guten Übergang von der Kita in die Schule“, sagt Siener. Doch bislang zählen nur wenige Eltern zu den Glücklichen, die diese Betreuung nutzen können: Es gibt in Singen zwei Hortgruppen, eine im evangelischen Familienzentrum Markus und eine im Familienzentrum „Im Iben“. Doch „Im Iben“ sollen keine Kinder mehr angenommen werden: Nach und nach sollen die aktuell 17 Grundschüler jüngeren Kindern Platz machen.

Mitgeteilt wurde das den Eltern wenige Tage vor der Ausschusssitzung. „Erst Corona, dann Personalmangel, jetzt das. Dass der Hort enden soll, ist sehr traurig“, sagt Elternsprecherin Yvonne Siener. Eine Schließung sei immer mal wieder Thema gewesen, dennoch würden sie nun vor vollendete Tatsachen gestellt. Ihr jüngerer Sohn wird voraussichtlich einer der letzten Grundschüler dort sein.

Nachteile der Alternative: Weniger flexibel, weniger Betreuungszeit, mehr Aufwand

Die Alternative ist das Ganztages- und Ferienbetreuungsangebot der Stadt. Doch die Elternsprecherin sieht Nachteile: Die Ganztagesschule biete ein wenig flexibles System aus Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung und AGs. Betreut werde bis 16 Uhr und nicht wie im Hort bis 17 Uhr. Und Freitagmittags werde gar keine Betreuung angeboten. „Welche arbeitende Mutter hat denn am Freitag nachmittags frei?“, fragt Yvonne Siener. Laut Bürgermeisterin Ute Seifried seien das viele.

Sie bricht auch eine Lanze für das Angebot: „Von unseren Ganztageskräften machen ganz viele einen richtig tollen Job.“ Dafür seien sie fortgebildet worden. Die Ganztagesbetreuung werde seit Jahren ausgebaut, der Rechtsanspruch kommt 2025. Und die verlässliche Ferienbetreuung decke viele Ferienwochen ab. „Es ist begehrt. Aber wir haben bisher alle untergebracht, die es wollten.“ Natürlich sei das aufwändiger: Statt dass Eltern ihr Kind einmal im Hort anmelden, müssen sie sich immer wieder kümmern. Aktuell läuft die Anmeldung für die Oster-, Pfingst-, Sommer- und Herbstferien.

Platz und Fachkräfte sind für Umwandlung in Kitagruppe schon da

Mit der Umwandlung sollen dringend benötigte Kitaplätze geschaffen werden: „Wir liegen mit einer Gruppe über der Bevölkerungsprognose und andere Lösungen brauchen noch Zeit“, erklärt die Bürgermeisterin. Im Familienzentrum „Im Iben“ gebe es den Platz und die Fachkräfte. Was noch entwickelt werden soll, ist ein Konzept für den Übergang. „Wir haben unsere Pläne relativ kurzfristig bekannt gegeben, weil wir lange überlegt haben. Wir haben uns diese Entscheidung echt nicht leicht gemacht.“ Doch die Puffer-Plätze in anderen Kitas seien aufgefüllt, weiterer Bedarf an Plätzen kündige sich an – und darauf haben Eltern einen Rechtsanspruch. Dazu kommt, dass ein Kitaplatz finanziell gefördert wird, ein Hortplatz aber nicht. Doch das Finanzielle sei in diesem Fall zweitrangig, sagt Seifried. Übrigens auch für Eltern, denn bei den Gebühren mache die Entscheidung kaum einen Unterschied.

Regina Brütsch (SPD) tat sich in der Sitzung schwer: „Ich stimmte dem sehr ungern zu, weil wir auch Hortplätze in Singen brauchen“, sagte sie. Das sei eine andere Art der Arbeit, für die sie weiterhin werben wolle. Andererseits solle das Land solch wichtigen Angebote dann auch fördern. Laut Bürgermeisterin Ute Seifried soll der Hort am Markus-Kinderhaus erhalten bleiben – auch weil dort Kinder betreut werden, die diese Unterstützung besonders brauchen. Auf Nachfrage von Isabelle Büren-Brauch (Grüne) erklärte die Bürgermeisterin, dass auch eine Verlängerung der Betreuungszeiten denkbar sei, damit Kinder in der Schule bis 17 Uhr aufgehoben sind.

Eltern haben noch einen kleinen Funken Hoffnung

Der Ausschuss stimmte den Plänen zu. Für die Bürgermeisterin ein gutes Zeichen: „Es werden sich sicher viele freuen, wenn sie jetzt einen Kitaplatz bekommen.“ Elternsprecherin Yvonne Siener hingegen hätte sich vorab einen Austausch gewünscht: „Wieso wurde da nicht das Gespräch mit den Eltern gesucht?“ Das kritisierte auch Angelika Berner-Assfalg (CDU) in der Sitzung: „Es braucht Gespräche und Kommunikation.“ Yvonne Siener hat noch einen Funken Hoffnung, doch der ist klein: „Ich befürchte am 9. Februar das Todesurteil für den Hort.“ Für sie ist „Im Iben“ dann kein Familienzentrum mehr.

