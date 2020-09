Keine Verletzten, aber Sachschaden von rund 7.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstag gegen 15.15 Uhr in der Erzbergerstraße.Ein 20-jähriger Audi-Fahrer übersah laut Polizei beim Fahrstreifenwechsel einen auf derFahrspur befindlichen VW einer 21-jährigen Frau. Aufgrund der Verhaltensweise des jungen Mannes an der Unfallstelle, bei dem andere Verkehrsteilnehmer behindert undgefährdet wurden und des aggressiven Gebarens gegenüber den aufnehmenden Beamten, erfolgt eine Mitteilung an die Führerscheinstelle, berichtet die Polizei. Während der Unfallaufnahme fuhr ein 35-jähriger Fahrer eines Linienbusses entgegen der Weisungen links am Unfall vorbei und fuhr somit auf die Gegenfahrspur der Erzberger Straße, so die Polizei. Hierdurch wurde ein unbekannter Fahrer eines weißen SUV beim Rechtsabbiegen an der Kreuzung Ekkehardstraße / Erzberger Straße gefährdet. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, den unbekannten Fahrer des weißen SUV, sich auf dem Polizeirevier Singen, (07731) 888-0, zu melden