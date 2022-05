von Saskia Biehler

„Mit meinem Debütstück wollte ich mich selbst von der Bühne herunterschreiben. Ich litt unter dem Lampenfieber“, schmunzelt Theresia Walser. Das war noch mitten in den 90er Jahren. Die gebürtige Friedrichshafenerin war damals selbst als Schauspielerin tätig. Nun, über 20 Jahre später, hat sie sich als Dramatikerin etabliert, hat fast zwei Duzend Theaterstücke geschrieben.

Die eigenen Erfahrungen mit der Branche verarbeitet sie dabei immer wieder in ihren Werken. So auch in der Satire „Ein bisschen Ruhe vor dem Sturm“, die aktuell in der Singener Färbe aufgeführt wird. Regisseurin und Färbe-Chefin Cornelia Hentschel ist es aus diesem Anlass gelungen Walser nach Singen zu holen. Nach der Aufführung der Inszenierung beantwortete Walser Fragen aus dem Publikum.

Singen Weil die Bühne stets ein Abenteuer ist Das könnte Sie auch interessieren

In dem Stück treffen drei Schauspieler kurz vor ihrem Auftritt in einem Fernsehstudio aufeinander. Zwei von ihnen haben zuletzt Hitler dargestellt, der Dritte im Bunde hat Goebbels gespielt. Während sie darauf warten, dass die Aufnahmen beginnen, entspinnt ein hitziges Gespräch über die Problematik der Darstellung des Bösen, über die Kunstfreiheit, aber auch die Frage, wie viel Freiheit auf der Bühne erlaubt ist oder ob doch die Werktreue als wichtiger einzustufen ist.

Singen Hitler und sein Schokoladenkuchen: Färbe zeigt Theresia Walsers „Ein bisschen Ruhe vor dem Sturm“ Das könnte Sie auch interessieren

Die Idee für den Stoff sei ihr bei einem Besuch einer ihrer Uraufführungen gekommen, erzählt Theresia Walser in der Färbe. „Ich hatte eine unschöne Erfahrung. Ich habe mein Stück gesehen und es nicht wiedererkannt.“ Während die Autorin lediglich einen Tisch als Requisite vorgesehen hatte, setzte der Regisseur stattdessen auf Autos. Die 54-Jährige stellte sich daraufhin die Frage: „Was kann ich schreiben, dass der Regisseur einen Tisch will?“

„Es war ein wunderbarer Abend“

„Ein bisschen Ruhe vor dem Sturm“ ist bereits in über zehn Sprachen übersetzt worden. Sowohl in Russland als auch in Dänemark war Theresia Walser bei Aufführungen dabei. In der Färbe war es nun ihr erster Besuch – ohne böse Überraschungen für die Bühnenautorin. So schwärmt sie zum Schluss: „Es war ein wunderbarer Abend.“