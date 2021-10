Die Kinder- und Jugendbuchtage sind ein Höhepunkt für junge Leseratten. Vom 15. bis 18. November finden an den Schulen der Region 41 Lesungen mit Kinder- und Jugendbuchautoren statt. Die Organisatoren stellten jetzt die Autoren vor. Die Veranstaltung findet seit 1978 jedes Jahr im November statt. Dabei geht es um Leseförderung durch den Kontakt mit einem Autor.

Petra Petersen und Christina Thürmer von der Abteilung Kinder- und Jugendbücher der städtischen Bibliotheken Singen hatten diesmal noch mehr Vorfreude bei der Organisation, sagen sie. Die Begeisterung der Schulen für die Lesungen sei ungebrochen, obwohl die Corona-Auflagen die Durchführung komplizierter machen.

Lesen hat viele positive Aspekte

Monika Bieg, die Leiterin der städtischen Bibliotheken, ist überzeugt, das Lesen schlau macht. „Lesen befeuert die Synapsen im Gehirn und fördert die Kreativität, Phantasie und das Sozialverhalten“, so Bieg. Mit der Begegnung zwischen jungen Lesern und Autoren könne man erreichen, dass sich Kinder und Jugendliche fürs Lesen begeistern.

Oberbürgermeister Bern Häusler sagte, der Börsenverein des Deutschen Buchhandels habe zum Thema „Buch in Corona-Zeiten“ eine Umfrage gestartet und bei der Altersgruppe der Zehn- bis 19-Jährigen festgestellt, dass diese mehr lesen als vor der Pandemie.

Die Freude ist groß

Das Kinderhaus Langenrain wird ebenfalls zum Leseort, freut sich Judith Racke, Mitarbeiterin beim Kinderschutzbund. Gabriele Wingbermühle von der Bücherei Steißlingen ist glücklich, dass wieder eine Lesung in einer vierten Klasse stattfinden kann. Letztes Jahr hatte die Schule wegen Corona ausgesetzt.

Marcus Bäßler von der Stadtbibliothek Konstanz ist ebenfalls glücklich, dass drei Autoren in Konstanzer Schulen lesen werden. Online-Lesungen funktionierten zwar, aber sie könnten Präsenz-Veranstaltungen nicht ersetzen, so Bäßler. „Die Rückmeldungen vonseiten der Schulen kamen ganz schnell“, so Bäßler weiter.

Preisgekrönte Autorin in Radolfzell

Dies bestätigt auch Christina Thürmer. „Wir nehmen den Autor, den wir kriegen können“, hört sie oft von Schulen. Petra Wucherer von der Radolfzeller Stadtbibliothek freut sich, dass die Autorin Grit Poppe in Radolfzeller Schulen liest. Die Autorin liest aus ihrem Jugendroman „Verraten“, in dem es um die Manipulierbarkeit von Menschen geht.

Das Buch hat bereits den deutsch-französischen Jugendliteraturpreis bekommen und steht auf der Nominierungsliste für den deutschen Jugendbuchpreis, der morgen auf der Frankfurter Buchmesse vergeben wird.

Die Beteiligten und Autoren

Bei den Buchtagen sind neben dem Organisator, den städtischen Bibliotheken Singen, auch die Stadtbibliotheken Konstanz und Radolfzell, die Gemeindebücherei Rielasingen-Worblingen und die katholische öffentliche Bücherei Steißlingen mit im Boot.

Es lesen: Carola Becker, Nina Blazon, Christian Friedrich, Anja Janotta, Grit Poppe, Jens Schumacher, Annette Roeder, Cally Stronk, Carolin Wahl und Sigrid Zeevaert. Insgesamt finden in diesem Jahr 41 Lesungen statt, 26 davon allein in Singen.