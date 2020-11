Viele Buchhändler werben gerade jetzt um ihre Leser: Lesen entspannt an kalten, tristen Herbsttagen – umso mehr, wenn vor der Haustür eine Pandemie um sich geht. Die Lust am Lesen wecken soll traditionell auch der Frederick-Tag, der genau genommen kein Tag ist: Das Literatur-Lese-Fest organisiert rund um den 20. Oktober Veranstaltungen zur Leseförderung. Daran wollte sich auch die Klasse 4a der Johann-Peter-Hebel-Schule beteiligen, wie Klassenlehrerin Mona Figgle beschreibt: Seit Schuljahresanfang war geplant, dass der bekannte Kinderbuchautor Stefan Gemmel nach Singen kommt. Doch dann trat eine neue Corona-Verordnung in Kraft, die Gäste in Schulgebäuden untersagte. Auch der Frederick-Tag wurde abgesagt. In Singen sollte er dennoch stattfinden: online statt live vor Ort.

Die Klasse 4a wollte trotz Corona-Einschränkungen nicht auf eine Lese-Aktion mit Autor Stefan Gemmel verzichten, deshalb wurde er online zugeschaltet. | Bild: Johann-Peter-Hebel-Schule

Corona macht kreativ: Autor kommt per Video ins Klassenzimmer

„Zu Corona-Zeiten muss man eben kreativ werden“, erklärt die Lehrerin. Ihre 20 Schüler hätten sich schon sehr auf den Besuch gefreut. Also erreichte sie mit Stefan Gemmel nach vielen Telefonaten und Mails, dass die Lesung mit Unterstützung der Stadtbücherei Singen digital stattfand. „Corona-bedingt fallen seit März die meisten Lesungen und Workshops deutschlandweit aus“, schreibt der Autor selbst auf seiner Webseite. Seit Monaten bietet er daher alternative Konzepte für Lesungen an.

Die Schüler in Singen habe das begeistert, schildert Mona Figgle: „Es war eine tolle Erfahrung für die Kinder, einen echten Kinderbuchautoren kennenzulernen.“ Es wurde nämlich nicht nur aus „Im Zeichen der Zauberkugel„ gelesen, sondern die Viertklässler konnten auch viele Fragen stellen – ob zu der Geschichte um zwei Jungen, die vor einem Magier flüchten, oder zum Autor persönlich.

Ein Andenken kommt besonders gut an

„Besonders spannend fand ich es, als er uns sein Buch auf Taiwanesisch gezeigt hat. Außerdem hat er uns erzählt, dass er den ersten Band in nur zehn Tagen geschrieben hat!“, sagt danach zum Beispiel der Schüler Robert. Und seine Mitschülerin Lina erzählt: „Das hat so Spaß gemacht. Wir haben sogar ein Andenken bekommen, nämlich ein tolles Autogrammheft.“