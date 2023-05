Beim Versuch, einem entgegenkommenden Rettungswagen auszuweichen, ist ein Autofahrer am Mittwoch gegen 12.50 Uhr auf der Schaffhauser Straße in Singen laut Polizei so heftig gegen den Bordstein geprallt, dass Reifen und Felge beschädigt wurden.

Auf Höhe des Uferwegs habe ein entgegenkommendes Auto im Einmündungsbereich angehalten, sodass der Krankenwagen auf die Gegenfahrbahn fahren musste. Der 49-jährige Autofahrer sei beim Ausweichen nach rechts gegen den Bordstein gefahren. Der Krankenwagen habe seine Fahrt fortgesetzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Hinweise an die Polizei Singen, Telefon 07731 8880.