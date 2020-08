In der Nacht auf Sonntag, gegen 2.05, Uhr sollte laut Polizei ein Pkw Ford Ka in der Erzbergerstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nachdem eine Streife ein Anhalte-Signal gab, flüchtete der Autofahrer über die Ekkehardstraße in die Thurgauer Straße. Hier kam es zu einem Streifvorgang mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten VW Passat. Der Ford-Fahrer flüchtete weiter über die Hadwigstraße.

Hier touchierte der Flüchtige einen geparkten VW Touran. Die weitere Flucht führte in die Höristraße. Dort parkte der Fahrer den Ford plötzlich und flüchtete zu Fuß weiter. Die Streife kontrollierte den Beifahrer und Mitfahrer. Hinweise: Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen, (07733) 99600.