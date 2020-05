Für die jährlichen Wartungsarbeiten an der Tunnelsteuerung, der Beleuchtung, der Lüftung und den Wechselverkehrszeichen des Hohentwieltunnels auf der Autobahn A81 zwischen Singen und Hilzingen müssen die Tunnelröhren von Samstag, 9. Mai, ab 18 Uhr bis Sonntag, 10. Mai, 6 Uhr, voll gesperrt werden, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Regierungspräsidium Freiburg.

Auch die feuerwehrtechnischen Anlagen wie Rauchmelder, Löscheinrichtungen und Notrufmelder, die im Brandfall eine automatische Tunnelsperrung auslösen, werden überprüft und gewartet. Der Verkehr in Richtung Schaffhausen wird in Singen ausgeleitet und über die Umleitungsstrecke U62 nach Hilzingen geführt. Der Verkehr in Richtung Stuttgart wird in Hilzingen ausgeleitet und über die U19 nach Singen geführt. Die Neubauleitung Singen im RP bittet um Verständnis.