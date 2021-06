Singen/Rottweil vor 7 Stunden

Autobahn 81: Drei Fahrer liefern sich verbotenes Autorennen

Das Rennen am Sonntagnachmittag begann am Autobahnkreuz Hegau. An der Anschlussstelle Rottweil konnten Polizisten die drei Raser anhalten und aus dem Verkehr ziehen.