Singen vor 2 Stunden

Auto steht Kopf in der Fichtestraße: Feuerwehr befreit Mann aus seinem Wagen

Ein Auto ist nach einem Unfall in der Fichtestraße in Singen am Donnerstag gegen 8.30 Uhr auf dem Dach liegen geblieben. Der Fahrer wurde in dem Auto eingeklemmt, wie Kommandant Mario Dutzi dem SÜDKURIER erklärt.