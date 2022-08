Vom Luxussportwagen bis zum kleinen Gebrauchten, im Stadtgebiet von Singen am Hohentwiel gibt es viele kleine und große Autohändler namhafter Hersteller. Insbesondere die Georg-Fischer-Straße in Singen hat sich zu einem wichtigen Standort für alle Angebote rund ums Auto entwickelt, und bietet unter dem Stichwort Automeile Singen in unmittelbarer Nachbarschaft viele Autohäuser und Service-Partner, aber auch die Kfz-Zulassungsstelle Singen. Und für alle anderen Belange gibt es für einen Einkauf in Singen eine große Auswahl an Fachgeschäften und Einzelhändlern. Die Autohäuser und Servicewerkstätten alphabetisch sortiert:

ATU Singen

Reparaturen, Reifen und Autoteile.

Adresse: Werner-von-Siemens-Straße 24, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 Uhr bis 18 Uhr, Samstag bis 16 Uhr.

Telefon und Webseite: 07731 984724, www.atu.de/filialen/12-singen

Auer Gruppe Singen

BMW-Händler und Service

Adresse: Freibühlstraße:: 1, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 7.30 Uhr bis 17.30 Uhr, Samstag von 9 Uhr bis 12 Uhr.

Telefon und Webseite: 07731 86850, www.auer-gruppe.de/standorte/singen/

Automobile Antonio Stasi

Neu- und Gebrauchtwagen der Marken Fiat, Alfa Romeo und Jeep.

Adresse: Schaffhauserstraße 43, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 Uhr bis 12 Uhr und 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr, Samstag 8 Uhr bis 12 Uhr.

Telefon und Webseite: 07731 912574, www.toni-auto.de

Auto-Salon Singen

Sportwagen, Luxuslimousinen und Oldtimer verschiedener Marken.

Adresse: Güterstraße 33-35, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 Uhr bis 17 Uhr, Samstag bis 14 Uhr.

Telefon und Webseite: 07731 995544, www.auto-salon-singen.de

Auto-Agentur Unger

Neu- und Gebrauchtwagen verschiedener Marken.

Adresse: Pfaffenhäule 42, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8.30 Uhr bis 18 Uhr, Samstag 9 Uhr bis 13 Uhr.

Telefon und Webseite: 07731 144842, www.auto-unger-singen.de

Autohaus A. Gohm Singen

Sportwagen und Luxuslimousinen der Marken Ferrari, Maserati und Bentley.

Adresse: Georg-Fischer-Straße 65, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 Uhr bis 18.30 Uhr, Samstag 9 Uhr bis 15 Uhr.

Telefon und Webseite: 07731 94630, www.gohm.de

Autohaus Ivacic

Nissan-Händler und Service, mit Waschanlage.

Adresse: Gottlieb-Daimler-Straße 21, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 Uhr bis 12 Uhr und 13 Uhr bis 18 Uhr, Samstag 9 Uhr bis 13 Uhr.

Telefon und Webseite: 07731 64051, www.nissan-ivacic-singen.de

Autohaus Brütsch

Händler für Neu- und Gebrauchtwagen der Marken Mazda, Skoda, Seat, Cupra

Adresse: Gottlieb-Daimler-Straße 19, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 Uhr bis 18 Uhr, Samstag bis 13 Uhr.

Telefon und Webseite: 07731 90980, www.bruetsch.de

Autohaus Gebr. Ehinger GmbH

Neu- und Gebrauchtwagen, Service.

Adresse: Gottlieb-Daimler-Straße 21, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 Uhr bis 17 Uhr.

Telefon und Webseite: 07731 8363700, www.ahes.de

Autohaus Landmann

Neu- und Gebrauchtwagen verschiedener Marken.

Adresse: Im Haselbusch 17, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 Uhr bis 12 Uhr, und 13 Uhr bis 18 Uhr, Samstags von 8 Uhr bis 13 Uhr.

Telefon und Webseite: 07731 181100, www.auto-landmann.de

Autohaus Schädler

Suzuki-Händler und Service

Adresse: Stegernstraße 1, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 Uhr bis 12 Uhr und 13 Uhr bis 17.30 Uhr, Samstag 10 Uhr bis 12 Uhr.

Telefon und Webseite: 07731 44267, handel.suzuki.de/auto-schaedler

Autohaus Scheffold

Neu- und Gebrauchtwagen, Service.

Adresse: Gaisenrain 22, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 Uhr bis 18 Uhr, Samstag 9 Uhr bis 13 Uhr.

Telefon: 07731 64194

Autohaus Singen

Gebrauchtwagen An- und Verkauf und Service, verschiedene Marken.

Adresse: Laubwaldstraße 1, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 Uhr bis 18 Uhr, Samstag bis 14 Uhr.

Telefon und Webseite: 07731 912000, www.autohaus-singen.de

Automobile Bach

Händler und Service für Toyota, Lexus, Opel und Fiat Professional, Neu- und Gebrauchtwagen.

Adresse: Marie-Curie-Straße 1, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 Uhr bis 18 Uhr, Samstag von 9 Uhr bis 13 Uhr.

Telefon und Webseite: 07731 61020, www.automobile-bach.de

Automobile Lakrouz

Gebrauchtwagen verschiedener Marken

Adresse: Grubwaldstraße 29, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 Uhr bis 18 Uhr, Samstag 9 Uhr bis 16.30 Uhr.

Telefon und Webseite: 0176 75009373, www.automobile-lakrouz.de

Automobile Stawarz

Autohändler für verschiedene Marken.

Adresse: Josef-Schüttler-Straße 22, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 Uhr bis 17 Uhr.

Telefon: 07731 9264008

Automobile Topayli

Neu- und Gebrauchtwagen verschiedener Marken.

Adresse: Stockholzstraße 5, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 Uhr bis 18 Uhr, Samstag bis 14 Uhr.

Telefon: 07731 912707

Ernst+König

Ford-Händler, Service und Werkstatt.

Adresse: Georg-Fischer-Straße 19, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 7 Uhr bis 19 Uhr, Samstag 8 Uhr bis 13 Uhr.

Telefon und Webseite: 07731 99990, www.ernst-koenig.de/kontakt/filialen/singen

Luxury Cars Singen

Luxus- und Premium-Fahrzeuge, etwa der Marken McLaren, Bugatti, Bentley, Lamborghini und Ferrari.

Adresse: Otto-Hahn-Straße 7, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 Uhr bis 18 Uhr, Samstag 9 Uhr bis 14 Uhr.

Telefon und Webseite: 0170 4643689, www.lcc-singen.com

Gohm Automobile Italia und France

Neu- und Gebrauchtwagen der Marken Citroën, Alfa Romeo, Jeep, Fiat und Abarth.

Adresse: Laubwaldstraße 6, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8.30 Uhr bis 18.30 Uhr, Samstag 9 Uhr bis 13 Uhr.

Telefon und Webseite: 7731 9420 www.gohmitalia.de

Gohm und Graf Hardenberg Audi Zentrum



Audi-Händler und Service

Adresse: Hochwaldstraße 20, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 Uhr bis 18 Uhr, Samstag von 9 Uhr bis 13 Uhr.

Telefon und Webseite: 07731 90550, www.grafhardenberg.de/de/standorte/singen/audi-zentrum-singen

Gohm und Graf Hardenberg Volkswagen Zentrum

Volkswagen-Händler und Service

Adresse: Stockholzstraße 17, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8.30 Uhr bis 18 Uhr, Samstag von 8.30 Uhr bis 13 Uhr.

Telefon und Webseite: 07731 83010, www.grafhardenberg.de/de/standorte/singen/volkswagen-zentrum-singen

Lexus Service Singen

Service-Werkstatt für Lexus Automobile

Adresse: Marie-Curie-Straße 1, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 Uhr bis 18 Uhr, Samstag 9 Uhr bis 13 Uhr.

Telefon und Webseite: 07731 61020, www.lexus.de/haendler/service-singen

Monaco Auto Service

Service-Werkstatt für viele Automarken.

Adresse: Güterstraße 21, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 7 Uhr bis 12 Uhr und 13 Uhr bis 17.30 Uhr. Samstag 9 Uhr bis 12 Uhr.

Telefon und Webseite: 07731 827344, www.autoservice.com/cc730901-8590-47a4-a659-fc117c0a022c/monaco-autoservice-gbr

Sabbah Autoexport

An- und Verkauf von Gebrauchtwagen.

Adresse: Grubwaldstraße 27, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 Uhr bis 18 Uhr, Samstag bis 14 Uhr.

Telefon: 0170 8554520 und 0171 4962896

Scherr Jeep-Import

Direktimport für US-Fahrzeugmarken

Adresse: Werner-von-Siemens-Straße 18

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 Uhr bis 17 Uhr.

Telefon und Webseite: 07731 25455, www.jeep-import.com

Südmobile GmbH

Peugot-Händler und Service

Adresse: Gottlieb-Daimler-Straße 13, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 7.30 Uhr bis 17 Uhr, Samstag 9 Uhr bis 14 Uhr.

Telefon und Webseite: 07731 505100, haendler.peugeot.de/suedmobile-singen

Südstern – Bölle

Mercedes-Benz- und AMG-Händler und Service.

Adresse: Georg-Fischer-Straße 55-57, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 7.30 Uhr bis 18 Uhr, Samstag 8 Uhr bis 14 Uhr.

Telefon und Webseite: 07731 82010, www.suedstern-boelle.de/standorte/singen

Yarba-Automobile

An- und Verkauf von Gebrauchtwagen.

Adresse: Stockholzstraße 3, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 Uhr bis 17.30 Uhr, Samstag 9 Uhr bis 15 Uhr.

Telefon und Webseite: 07731 798136, www.yarba.de

Yassine Car

An- und Verkauf von Gebrauchtwagen.

Adresse: Pfaffenhäule 1, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 Uhr bis 18 Uhr, Samstag 10 Uhr bis 15 Uhr.

Telefon: 0162 2155354

Yunus Durmus D & K AUTOMOBILE

Neu- und Gebrauchtwagen

Adresse: Laubwaldstraße 17, 78224 Singen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 Uhr bis 18 Uhr, Samstag 9 Uhr bis 13 Uhr.

Telefon: 0172 7368116

Stand: Juli 2022

Dieser Artikel hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Kennen Sie noch weitere Autohäuser in Singen? Schreiben Sie uns per Mail an:online-redaktion@suedkurier.de.