Eine aufwendig gestaltete und interessante Ausstellung zum Thema „100 Jahre Hyperinflation“ mit Originalexponaten ist noch bis Freitag, 20. Oktober, in der Singener Hauptstelle der Sparkasse Hegau-Bodensee an der Erzbergerstraße 2a zu sehen.

Die Briefe, Karten, Notgeldscheine und die Briefmarken, ja komplette Briefmarkenbögen aus jener Zeit, stammen von Mitgliedern des Briefmarken- und Münzensammlervereins Singen 1919, die auch die Ausstellung gestalteten. Zur Ausstellungseröffnung begrüßte Michael Wanke, Leiter Marketing und Öffentlichkeitsarbeit der Sparkasse Hegau-Bodensee, die etwa 30 Gäste. Er zeigte sich davon überzeugt, dass die Ausstellung bei den Kunden auf große Resonanz stoßen werde und meinte dann mit einem Augenzwinkern, dass er die Hoffnung hege, dass sich dieses Drama der Hyperinflation, das sich vor 100 Jahren abgespielt habe, nicht wiederholen werde.

Oberbürgermeister Bernd Häusler stieß bei seiner Ansprache ins selbe Horn und sprach von den schwierigen Zeiten damals, als Angestellte, Arbeiter und sogar Beamte aufgrund der galoppierenden Geldentwertung ihre Ersparnisse verloren und manche hungerten. Überhaupt sei der Start in die Demokratie damals sehr schwierig gewesen. Zur Freude der Sammler erinnerte er auch an die Gründung des Briefmarkenvereins Singen im Jahr 1919.

Michael Bandel überreichte dann in seiner Funktion als Vorsitzender des Briefmarkenvereins Singen den beiden Vorrednern jeweils einen gerahmten, originalen Notgeldschein der Stadt Singen über 100 Milliarden Mark, emittiert am 2. November 1923. Er gab den Anwesenden dann einen Einblick in die Seele eines Sammlers: Es ließe sich beim Sortieren und Betrachten der eigenen Schätze wunderbar entspannen und entschleunigen. Doch zum Sammeln gehöre auch die Jagd nach den Exponaten, die noch in der Sammlung fehlten. Ein besonderer Dank gebührte Wolfgang Scherer vom Briefmarkenverein Singen, der die Ausstellung zusammen mit Michael Bandel gestaltete.