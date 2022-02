Die Verzögerung beim Einbau eines neuen Aufzugs vom Maggi-Tunnel auf Gleis 4/5 sorgt für Unmut. Besserung ist in Gottmadingen in Sicht: Ein Doppelstock-Wagen soll gegen das Chaos im Schülerzug helfen

Das Thema Aufzüge an Hegauer Bahnhöfen bleibt ein Ärgernis ohne Ende. Der Personenlift an den Gleisen 4/5 des Singener Bahnhofs steht nach der Brandstiftung im April 2021 fast ein Jahr später immer noch still. Dabei sollte er laut Ankündigung der