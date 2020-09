von SK

Schaden von rund 9000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag, 7. September, gegen 13.45 Uhr in der Kreuzensteinstraße ereignet hat. Das schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Ein 46 Jahre alter Mercedes-Fahrer fuhr vermutlich aus Unachtsamkeit auf einen Peugeot auf, dessen 46 Jahre alter Fahrer verkehrsbedingt angehalten hatte. Beide Autofahrer blieben unverletzt.