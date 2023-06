Die Probenintensität ist derzeit eine hohe, es geht noch um den letzten Feinschliff, doch alle beteiligten Sängerinnen und Sänger sind mit Feuereifer dabei und fiebern schon ihrem großen Auftritt entgegen. Am Sonntag, 18. Juni, um 19 Uhr ist es dann endlich soweit, wenn unter dem Motto „Schwungvoll in den Sommer“ der Vorhang in der Scheffelhalle fällt. In ihrem gemeinsamen Konzert präsentieren dann der Frauenchor und der Männerchor Singen unter der Leitung ihres Dirigenten Siegfried Schmidgall „Melodien, die man nie vergisst“.

Der Männer- und Frauenchor Beide Chöre sind feste Größen im Chorleben von Singen am Hohentwiel. Mit seinen Vorläufern, dem Männergesangverein 1859 und dem Männerchor Konkordia, prägt der heutige Männerchor Singen das kulturelle Leben der Stadt seit vielen Jahrzehnten. Auch der Frauenchor Singen, obwohl erst vor 30 Jahren gegründet, hat sich mit ihren viel beachteten Konzerten längst einen guten Namen gemacht. Beide Chöre stehen unter der musikalischen Leitung von Siegfried Schmidgall. (ev)

Das Programm ist ein sehr buntes und reicht vom Volkslied über Oper, Operette und Musical bis hin zu Filmmusik und Pop. Unterstützt werden die 70 Sängerinnen und Sänger von Siegfried Zielke am Klavier, den 15 Bläsern des Auenwald-Brass-Ensembles, die mit virtuosem Bigband-Sound aufwarten und einem extra für das Konzert zusammengestelltem hochkarätigen Streichquintett. Schließlich führt mit Stephan Glunk ein alter Bekannter durch das bunte Musikprogramm, der extra bei einer Probe dabei war, um sich für seine Anmoderationen inspirieren zu lassen. Die Werbetrommel wird seit einigen Wochen schon kräftig gerührt und das mit großem Erfolg, denn schon sind mehr als 450 Eintrittskarten verkauft.

Er lässt sich durch den Fotografen nicht ablenken: Pianist Siegfried Zielke wird den Frauen- und Männerchor Singen beim Konzert musikalisch unterstützen. | Bild: Elmar Veeser

Die Leitung des Konzerts liegt in den Händen von Siegfried Schmidgall, der nicht nur die beiden Chöre dirigiert, sondern auch schon seit vielen Jahren den Takt beim Auenwald-Brass-Ensemble vorgibt. Bei ihm laufen alle musikalischen Fäden zusammen, die er zu einer stimmigen, sehr unterhaltsamen Mischung verwoben hat: neben fröhlich-fetzigem Brassband-Sound bringt er mit Bedrich Smetanas „Die verkaufte Braut“ opulente Opernmusik auf die Bühne, der Frauenchor – unterstützt von den Instrumentalisten – präsentieren ein Medley mit berühmten James-Bond-Melodien, wobei „Diamonds are forever“ auf keinen Fall fehlen darf.

Singen Singen bleibt im Takt Das könnte Sie auch interessieren

Die Damen lieben auch die Popmusik und mit der zauberhaften Melodie von „Top oft the world“ der Carpenters und den schmissigen Mitklatschsongs von Abba legen sie für den Männerchor ordentlich vor, der mit einem Klassiker von Friedrich Silcher und mit ausgesuchten Hits von Udo Jürgens, wie etwa „Ich war noch niemals in New York“ kräftig dagegen hält. Zwischendurch zeigt dann das Auenwald-Brass-Ensemble, dass es mit „Puttin‘ on the Ritz“ von Irving Berlin und ihrem Italo-Western-Soundtrack-Medley auch den Bigband-Sound beherrscht. Einer der Höhepunkte ist sicher das große Finale, wenn Frauen- und Männerchor gemeinsam – unterstützt von Bläsern und Streichern – berühmte Melodien aus dem Musical „My Fair Lady“ zu Gehör bringen.