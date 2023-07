Brotprüfer Daniel Plum rückt Brot und Brötchen auf ungewöhnliche Art auf den Laib. Er begutachtet die Kruste, schneidet vom Brot eine Scheibe ab, teilt Brötchen in zwei Hälften und schnuppert am Teig. Dann pult er ein Stück heraus, drückt es zusammen und lässt die Kostprobe auf der Zunge zergehen. Zehn Bäckereien aus Singen und Umgebung nahmen im Foyer der Bildungsakademie an der freiwilligen Qualitätskontrolle ihrer Brote und Brötchen teil.

Köstlich sehen die Backwaren aus, die auf dem Tisch ausgelegt sind. Geprüft ist bereits, was keinen Zettel mehr hat. | Bild: Tesche, Sabine

Auf einem Tisch aufgereiht, verlockt schon die Farbe ihrer Krusten zum Reinbeißen. Aber auf den Inhalt kommt es an. An den Backwaren haften Zettel mit Angaben über das Mischungsverhältnis der verwendeten Getreidesorten und die Type, auch der Tag der Herstellung und wann es ausgebacken wurde ist vermerkt. Daniel Plum vom Deutschen Brotinstitut und Daniel Link, der eine Ausbildung zum Brotsommelier absolviert, nehmen jedes Teil genau unter die Lupe.

Singen Zahlen für zusätzliche Brötchentüten? Was für Diskussion sorgte, sollte eigentlich der Umwelt helfen Das könnte Sie auch interessieren

Bis zu 50 Proben am Tag kann ein Prüfer testen, bewertet werden die Backwaren über ein Punktesystem. „Was hier auf den Tischen liegt, ist alles von guter Qualität“, beurteilt Daniel Plum. Das demonstriert er am Beispiel einer Dinkelseele: „Die Süßblasen und die Krustenfarbe zeigen, dass der Teig lange geruht hat, auch die Porung innen, der Geruch und der Geschmack stehen dafür“, erklärt er. Je länger die Ruhezeiten, umso besser die Bekömmlichkeit und es halte auch länger.

Engen Eine Ära geht zu Ende: In Zukunft backen Renate und Jürgen Waldschütz nur noch zuhause Das könnte Sie auch interessieren

Das bekräftigen auch die Singener Bäckermeister Tobias Nestel, Obermeister der Bäckerinnung Schwarzwald-Bodensee, und Eric Stadelhofer. Die Ruhezeit mache den Unterschied zu industriell hergestelltem Brot. Dort werde in Mengen produziert und es müsse schnell gehen.

Auch in der Backstube herrscht Fachkräftemangel

Wie in vielen Handwerksbetrieben fehlt es auch bei den Bäckern an Nachwuchs. Für Stadelhofer ist es ein sicherer Beruf, denn Bäckerfachkräfte könnten auch durch künstleriche Intelligenz nicht ersetzt werden. Oberbürgermeister Bernd Häusler ist zuversichtlich, er meint: „Das Handwerk funktioniert nach wie vor, denn hier wird Qualität geboten.“