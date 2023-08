Eigentlich ist sein Name Programm, denn bisher verwendete Fatih Cevikkollu immer seinen Vornamen für ein Wortspiel, wie zum Beispiel „Fatihland“. Doch in seinem siebten Streich hat Fatih Cevikkollu nun das Programm „Zoom“ mitgebracht. Eigentlich logisch, dass es Zoom heißen musste, denn schließlich hatte das Corona-Virus 2020 zugeschlagen und dank der Software für Video-Konferenzen „Zoom“ und anderen Programmen war die Welt dennoch weiter über Bildschirme vernetzt. Sehr schön erinnert Cevikkollu gleich am Anfang seiner Show an die wohl bei vielen bekannten Szenen, wenn wichtige Menschen interviewt wurden und dann die Kinder plötzlich ins Bild liefen.

Fatih Cevikkollu erzählt mit „Zoom“ die Geschichte einer Gesellschaft, die von einem Hochhaus springt und auf dem Weg nach unten sagt: „Bis hierher ist alles gut gegangen.“ Es sei zwar eine Zeit, in der man vernetzt sei wie nie zuvor, dies jedoch bei gleichzeitiger Vereinsamung. Früher sei beileibe nicht alles besser gewesen, nur der Blick auf die Zukunft war vielleicht hoffnungsvoller. Früher hätten nur alte, weiße, heterosexuelle Männer am Tisch gesessen und bestimmt, doch das habe sich zum Glück grundlegend verändert. „Und die Randgruppe Frau hat es an den Tisch geschafft“, bemerkt er. Auch dürfe es heute nicht mehr heißen „Menschen mit Migrationshintergrund“. „Das klingt doch zu sehr nach Diagnose“, findet er. Stattdessen müsse es heißen „Menschen mit internationaler Biografie“. Wichtig sei aber vor allem, dass es Raum für den Diskurs gebe. Damit passt das Programm von Fatih Cevikkollu hervorragend zum Bundesprogramm „Demokratie leben!“, das diese Veranstaltung der Singener Kriminalprävention gefördert hat.

Wenn Fatih Cevikkollu den britischen König Richard III mimt, muss ein Sakko schon mal zu einem Buckel umfunktioniert werden. Besonders hier wird deutlich, dass Fatih Cevikkollu an der renommierten Schauspielschule Ernst Busch in Berlin studiert hat. Auch wenn er bei der Szene nicht ganz textsicher ist – sicher aus purer Absicht – und dann mal eben ein gelbes Reclam-Heftchen aus der Tasche zieht.

„Heidi Klumpfuss und ihr Knochenkarussell“ oder Leute wie Kim Kardashian, die wegen der Aufpolsterung ihres Pos bekannt ist, bekommen kräftig ihr Fett weg. Aber auch Politiker wie Friedrich Merz, Markus Söder oder Christian Lindner stehen im Fokus des Satire-Programms. Kurze Rückblicke auf Besonderheiten in der Pandemie lassen die Zuschauer heute dann doch schmunzeln. Zum Beispiel diese Panik, wenn Leute ohne Maske in der Bank auftauchten. Dann hieß es schnell mal „Husten, Husten, wir haben ein Problem“.

Immer wieder checkt Cevikkollu die Stimmung im Publikum. „Bei Euch braucht man gar kein Programm, es reicht schon, sich zu unterhalten“, sagt der „Kabarettischt“ und erfreut sich am hiesigen Dialekt. Am Ende fragt der „Kölsche Jung“ mit der internationalen Biografie (seine Eltern stammen aus der Türkei), ob es Kölner im Publikum gibt. Als sich jemand meldet, verspricht er: „Ich hol dich hier raus!“