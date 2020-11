von Sk

Aus bislang unbekannten Gründen ist es am Donnerstagnachmittag, gegen 16.45 Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der Höristraße/Ecke Hadwigstraße gekommen. Laut Polizeiangaben verletzte ein Unbekannter dabei einen 37-Jährigen schwer. Während der Täter flüchtete, musste der 37-jährige Mann anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Diesen Mann sucht die Polizei

Die Polizei beschreibt den Täter wie folgt: Er ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, 170 Zentimeter groß und hat eine kräftige Statur. Bekleidet war er mit einer braunen Hose, einer dunklen Jacke, einer schwarzen Mütze sowie einem schwarzen Schal. Während der Auseinandersetzung hat der Mann in einer osteuropäischen Sprache gesprochen. Nach der Tat entfernte sich der Unbekannte in Richtung Ekkehardstraße.

Singen Singener Scheffelhalle: Verdacht auf Brandstiftung – unbekannter Mann auf Überwachungskamera zu sehen Das könnte Sie auch interessieren

Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Singen unter Telefon (07731) 88 80 oder der Kriminalpolizei Konstanz unter Telefon (07531) 99 50 zu melden.