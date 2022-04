Für den Schriftsteller Arnold Stadler war es Liebe auf den ersten Blick. Sie galt einem Bild von Mark Tobey, das er als 22-Jähriger zum ersten Mal sah. „Glowing Fall“ ist der Titel der Grafik des US-amerikanischen Künstlers, dessen Werk ihn sein Leben lang begleitete.

Stadler begab sich auf die Spuren von Tobey, reiste an dessen Geburtsort am Mississippi und widmete ihm jetzt, 46 Jahre später, sein neues Buch „Mein Leben mit Mark. Unterwegs in der Welt des Mark Tobey.“ Begleitet wird seine Reise von zwei Ausstellungen mit Werken Tobeys im Kunstmuseum und in der Galerie Vayhinger, wo Stadler zum Auftakt einer Veranstaltungsreihe aus seinem Buch las.

Liebe auf den ersten Blick

„Jede Liebe beginnt mit einem Blick. Das war auch bei mir so“, ließ Stadler die zahlreichen Zuhörer und Zuhörerinnen an seinen Gefühlen teilhaben. Augenblicklich habe er sich damals in „Glowing Fall“ verliebt. Ohne zu wissen, wer Mark Toby war. „Sie glauben es nicht?“, las er weiter und gab selbst die Antwort, dass man das Schöne nicht verstehen muss, es werde geliebt, so Stadler.

Es sei etwas Leuchtendes gewesen, „ein Licht, das mich anstrahlte, und ich fing Feuer.“ Der Schriftsteller und Kunstkenner verfasste immer wieder Texte über Künstler, die ihn berühren.

Ausstellungen in Museum und Galerie

Christoph Bauer, Leiter des Kunstmuseums, gab einen kurzen Einblick in die Kunst Mark Tobeys, in deren Liniengewirr man eintauchen könne. Mit dem Galeristen-Ehepaar Vayhinger gut bekannt, initiierten Stadler und Helena Vayhinger die Ausstellungen im Kunstmuseum und in der Galerie, in der vorwiegend Arbeiten aus der Sammlung Richter gezeigt werden.

Singen Von der Begeisterung für Bücher – 13 Sechstklässler nehmen an Vorlesewettbewerb teil Das könnte Sie auch interessieren

Oberbürgermeister Bernd Häusler bezeichnete es als unglaublich, dass die beiden Ausstellungen nach Singen gekommen sind und dankte für die Kooperation. Noch mehr freute ihn Arnold Stadlers Aussage: „Alle Wege führen nach Singen.“ Seinen besonderen Dank richtete er an die Mitarbeiterinnen des Hanser Verlages, die das Projekt begleiteten. Das Buch mit vielen Abbildungen ist ganz neu erschienen und im Handel für 30 Euro zu haben.