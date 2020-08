Singen vor 3 Stunden

Auf Autos eingeschlagen und Seitenspiegel abgerissen: 25-Jähriger randaliert nachts auf dem Nachhauseweg

Gleich mehrere Zeugen meldeten dem Polizeirevier Singen am frühen Donnerstagmorgen gegen 3 Uhr einen Randalierer in der Ring-/Alemannen- und Marienstraße. Einer von ihnen sprach den jungen Mann direkt an.