Wegen der Beschädigung von zwei Autos am Montag in den Abendstunden auf dem Betriebsgelände eines Autohauses auf der Stockholzstraße ermittelt die Polizei Gottmadingen. An zwei unter einem Vordach geparkten neuen VW Polo seien vom Besitzer großflächige Dellen in den Dächern festgestellt worden, die darauf hindeuten, dass darauf herumgeturnt wurde. Die Höhe des dadurch entstandenen Sachschadens dürfte im Bereich von mehreren Tausend Euro liegen, schätzen die ermittelnden Beamten.

Ein bislang unbekannter Zeuge soll den Ermittlungen zufolge gegen 22 Uhr zunächst mit zwei Hunden an dem Autohaus vorbeigelaufen sein und dort zwei Jugendliche angesprochen haben, von denen mittlerweile einer namentlich bekannt sei. Danach sei derselbe Mann mit einem schwarzen Audi vorbeigefahren. Die Polizei bittet diesen, sich beim Polizeiposten Gottmadingen unter (0 77 31) 14 370 zu melden. Ebenso werden weitere Personen gesucht, die am Montagabend im Bereich des Autohauses Verdächtiges beobachtet haben, oder Hinweise auf die Tat geben können.