Tiere sind für viele Menschen ein vollständiges Familienmitglied, das beobachtet Beate Grundmüller von der Singener Tiertafel regelmäßig. „In Zeiten, in denen die Preise in fast allen Bereichen stark gestiegen sind, ist es jedoch nicht jedem möglich, sein Haustier artgerecht versorgen zu können. Wir möchten diese Menschen dabei unterstützten, sodass sich niemand aus finanziellen Gründen von seinem Haustier trennen muss“, betont sie in den Räumen der Tiertafel an der Schwarzwaldstraße in Singen.

Rund 70 Besucher konnten begrüßt werden

Vor der Tür lockt ein großer Luftballon mit der Aufschrift „Herzlich willkommen“ die Gäste in den Innenhof. Der Verein „Tafel für Tiere Hegau-Bodensee“ hat zum Tag der offenen Tür eingeladen und einen ganzen Nachmittag trotz größter Hitze sein Angebot präsentiert. Rund 70 Gäste konnten begrüßt werden, wie Beate Grundmüller berichtet.

„Wir möchten Menschen unterstützten, sodass sich niemand aus finanziellen Gründen von seinem Haustier trennen muss“, sagt Beate Grundmüller. | Bild: SK-Archiv

Den Verein gibt es seit dem Jahr 2021. Das Startkapital für die Tafelgründung kam dank ehrenamtlichen Engagements und toller Ideen zusammen. So wurden unter anderem auf Märkten Kuchen, Kaffee und Bastelarbeiten verkauft. Nach langer und schwieriger Suche fand der Verein schließlich auch passende Räumlichkeiten. Zu den Spendern gehören Privatpersonen ebenso wie größere Firmen.

Aktionstag zur Mitgliedergewinnung

Nun wollte die Tafel für Tiere, in der alle ehrenamtlich tätig sind, mit einem Aktionstag noch einmal auf sich aufmerksam machen und vor allem neue Mitglieder gewinnen. „Wir sind mit dem Erfolg der Veranstaltung sehr zufrieden und die Rückmeldungen der Gäste waren durchweg gut“, sagt Beate Grundmüller.

Unter den Gästen befand sich auch das Ehepaar Petra und Gerd Güss aus Volkertshausen. Sie erzählen, dass sie die Tafel schon mehrfach mit Geldspenden unterstützt hätten. „Bei einem Rundgang durch das Lager der Tafel waren wir total beeindruckt von der Logistik, wie alles sortiert und aufgebaut und vor allem wie groß der Warenbestand ist. Schön zu sehen, dass unser Geld ankommt, und ein gutes Gefühl, dass wir Bedürftigen damit helfen können“, sagt Petra Güss. Der Verein freut sich weiterhin über einen Zuwachs aktiver Mitglieder, so wie Spenden.

Informationen und Kontakt findet man auf der Webseite unter: www.tafel-fuer-tiere.de