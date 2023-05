Die Auswirkungen des Klimawandels sind inzwischen überall spürbar und sichtbar. Welche Folgen die Veränderung des Klimas auf die Gesundheit der Menschen in Singen hat, will Klimaschutzmanagerin Johanna Volz zum Thema machen. Experten aus den Bereichen Psychologie und Medizin hat sie gemeinsam mit der Volkshochschule eingeladen, verschiedene Aspekte zu beleuchten und nach Wegen zu suchen, mit diesen Herausforderungen der Zukunft umzugehen. Denn klar ist: Sie werden auf uns zukommen, das ist schon lange keine Glaubensfrage mehr.

Die Allianz für Gesundheit im Klimawandel Die Gesundheitsexperten des Vortrags engagieren sich in der lokalen Allianz-Gruppe „Health for Future Bodensee“. Die Allianz tritt unter anderem dafür ein, dass die Behandlung der Klimakrise und ihre Folgen für die Gesundheit eine zentrale Aufgabe des Gesundheitssektors wird, die Ziele des Pariser Abkommens und der 1,5-Grad-Begrenzung eingehalten werden und Deutschland bis 2035 klimaneutral wird. Information im Internet: https://healthforfuture.de

Was also steht ins Haus? Zu Beginn des Treffens wurde ein Film gezeigt, der mit Vertretern des Netzwerks Klimaanpassung Bodenseeregion gedreht wurde. Während sich das Meer durch die globale Klimaerwärmung beim reinen Blick auf Zahlen vergleichsweise gering erwärmen werde, könne es zukünftig auf dem Land vier Grad wärmer und in Städten sogar acht Grad wären, berichtet Volz. Psychiatrie-Fachärztin Caroline Wolf nannte zwei Beispiele: „In London wird es im Jahr 2050 so warm sein, wie heute in Barcelona – und in Hannover so warm wie heute in Toulouse“.

„Der Klimawandel findet statt – auch in Singen. Darum setzen wir alles daran, bis zum Jahr 2035 klimaneutral zu werden, um auch nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Zukunft in der Stadt am Hohentwiel zu ermöglichen“, betont Singens OB Bernd Häusler. | Bild: Stadt Singen

Sprachtherapeutin Silke Schneider ging auf die Auswirkungen der Luftverschmutzung durch CO 2 auf die Atemwege ein und sprach sich sehr für ein Tempolimit für Autos aus. Neue Studien hätten gezeigt, dass die Einsparmöglichkeiten des CO 2 -Ausstoßes bei einem Tempolimit enorm wären. Ihr Fazit: „Ein Tempolimit kostet nichts und hilft sofort!“

Doch auch weitere Angriffe auf die Atemwege drohen. Längere und wärmere Sommer führten auch zu einer verlängerten Pollenflugzeit. In unserer Region neue Pflanzen, wie die eingewanderte Ambrosia, könnten überdies noch mehr Allergien auslösen. Auch Extremniederschläge können Atemwegserkrankungen auslösen, weil sich Schimmelpilze, Bakterien, Milben oder Viren in den Überschwemmungszonen stark vermehren könnten, so Schneider.

Hitze kann auch psychischer Gesundheit schaden

Caroline Wolf ist aus der Erfahrung ihrer Arbeit als Psychiaterin davon überzeugt, dass die Klimakrise auch der psychischen Gesundheit schadet und zu starke Hitze die Aggressivität fördere – nicht nur die Körperfunktionen sind also vom Klimawandel betroffen, sondern auch das seelische Wohlbefinden.

Das Netzwerk Klimaanpassung Die Stadt Singen ist zusammen mit den Städten Friedrichshafen, Konstanz, Radolfzell und Sigmaringen sowie dem Gemeindeverwaltungsverband Gullen (Kreis Ravensburg) und den Landkreisen Bodenseekreis, Ravensburg und Mittleres Schussental Teil des Netzwerks „Klimaanpassung Bodensee und Oberschwaben“. Es gehört zur Initiative „Kommunen vernetzen“ des Bundesumweltamts. Ziel sind die Entwicklung und Umsetzung gemeinsamer Maßnahmen zum besseren Umgang mit dem Klimawandel. Information im Internet: www.lokale-klimaanpassung.de

Alexander Ott sprach über die medizinischen Aspekte, insbesondere, wie der Körper auf zu hohe Temperaturen reagiere und warum es deshalb im Sommer immer öfter zu Hitzetoten kommt. Normalerweise könne der Körper mittels Konvektion und Verdunstung auf Wärme reagieren, allerdings nur bis zu einer bestimmten Temperatur. „Bei Temperaturen von über 35 Grad gibt es für den Körper keinen Kühleffekt mehr durch Konvektion und Schweiß kann nicht mehr verdunsten“, so Ott.

Der Mediziner zeichnet dabei ein bedrohliches Szenario nach: Die Folgen der Hitze führen zu Herz-Kreislaufproblemen. Warnzeichen seien Übelkeit, Schüttelfrost, Kopfweh, Blutdruckabfall, Ermüdung und lokale Muskelkrämpfe. „Wir müssen uns als Ärzte auch mit Dosisanpassungen beschäftigen, zum Beispiel bei Blutdruckmedikamenten oder Schmerzpflastern“, sagte Caroline Wolf.

Silke Schneider gab schließlich Tipps, um sich vor der Hitze zu schützen. Dazu gehöre natürlich, mindestens zwei bis drei Liter Wasser täglich zu trinken, am besten lauwarm, aber auch die Wohnung zu verdunkeln, leichte Kost zu sich zu nehmen und genügend Schlaf zu haben.