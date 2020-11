Hohe Auszeichnung im Gemeinderat: CDU-Stadtrat Wolfgang Werkmeister wurde in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates eine hohe Ehre zu Teil. Oberbürgermeister Bernd Häusler zeichnete den Kommunalpolitiker mit der goldenen Ehrennadel des Städtetages Baden-Württembergs aus. Unter dem Applaus seiner Ratskollegen nahm Werkmeister die Auszeichnung am Dienstagabend in der Stadthalle entgegen.

Ehre, wem Ehre gebührt

Es ist allerdings nicht die erste Auszeichnung, die Werkmeister für sein langjähriges kommunalpolitisches Engagement für Singen und den Ortsteil Beuren überreicht bekam. Unter anderem erhielt er im Jahr 1995 die Ehrenmedaille in Bronze, 2000 kam die Ehrenmedaille in Silber dazu, ehe 2010 die Ehrenmedaille in Gold und die Städtetagsehrung in Silber hinzukamen.

Wolfgang Werkmeister war von 1980 bis 2019 im Ortschaftsrat in Beuren aktiv. Im Singener Ortsteil fungierte er zudem von 2014 bis 2019 als Ortsvorsteher. Seit 1990 ist er Mitglied im Singener Gemeinderat, er rückte damals für Ewald Schmid nach, erklärte OB Häusler.