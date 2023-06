Beschäftigte in den Apotheken möchten ihrem Beruf weiter mit Leidenschaft nachgehen. Doch die Bedingungen dafür werden immer schlechter. 170 Mitarbeitende von Apotheken aus der ganzen Region haben deshalb am Mittwoch in Singen vor der Apotheke Sauter gestreikt. „Unsere Apotheke bleibt heute geschlossen“ – mit diesen Schildern und auf weiteren Infotafeln haben die Apotheken ihren Kunden die Situation kurz dargestellt.

Das fordern die Apotheken Die Apotheke vor Ort kann nicht funktionieren ohne Arzneimittel, ohne Fachpersonal und ohne ausreichende regelmäßige Honoraranpassung, die gute Löhne und vernünftige Arbeitsbedingungen möglich macht. Außerdem erforderlich sind zuverlässige Lieferketten und rechtssichere Rezeptabrechnungen. Geringschätzung und politische Ahnungslosigkeit geht für die Apotheker gar nicht. Ein weiterer Haken ist die ausufernde Bürokratie.

Doch nicht alle machten mit, was die Organisatoren der Kundgebung schade fanden, wie sie im Gespräch mit dem SÜDKURIER betonten. So hatte die Martinus-Apotheke in der Singener Nordstadt am Vormittag normal offen und auch die Apotheke im Einkaufszentrum Cano war normal geöffnet. Hier bekam der SÜDKURIER die Auskunft, dass man sich an die Spielregeln des Einkaufszentrums halten müsse und daher nicht schließen könne.

Am Notschalter bei der Apotheke Sauter bildete sich schon um die Mittagszeit eine längere Schlange. | Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

Notdienst hatte an diesem Mittwoch die Sauter-Apotheke. Am Notdienst-Schalter bildete sich bereits um die Mittagszeit eine lange Schlange. Britta Krause-Heil und ihre Kollegen taten alles, damit die Kunden ihre dringend nötigen Medikamente bekamen.

Ariel Wagner, der in der See-Apotheke in Bodman-Ludwigshafen als pharmazeutisch-technischer Assistent (PTA) arbeitet, hatte die ganze Protestaktion federführend organisiert. | Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

Derweil wurde es vor dem Haupteingang der Apotheke auf der August-Ruf-Straße mitunter etwas lauter, denn die rund 170 Teilnehmer hatten auch Tröten und ähnliches mitgebracht, um auf sich und ihre Situation aufmerksam zu machen. Ariel Wagner, der in der See-Apotheke in Bodman-Ludwigshafen als pharmazeutisch-technischer Assistent (PTA) arbeitet, hatte die ganze Protestaktion federführend organisiert. Gemeinsam mit Michael Dohm, Apotheker und Inhaber der Scheffel-Apotheke in Radolfzell, informierte er die Anwesenden und auch Passanten, die stehen blieben, was sie umtreibt und warum sie so wütend sind.

Nicht nur Politiker bekamen ihr Fett ab, auch die Medien. So sei es einfach nicht wahr, dass Apotheker einen jährlichen Verdienst von 173.000 Euro hätten, wie es zu lesen gewesen sei. „In Wirklichkeit ist das der reine Betriebsgewinn“, sagt Ariel Wagner. Wagner nannte als Beispiel den Jahresverdienst eines Vorstands einer Krankenkasse, der 2022 bei 386.000 Euro jährlich gelegen habe. Wenn man bedenke, dass sich Deutschland fast 100 Krankenkassen leiste, würden allein 30 bis 35 Millionen Euro in die Gehälter der jeweiligen Vorstände fließen.

Michael Dohm (rechts) von der Scheffel-Apotheke in Radolfzell stellte die Situation bei den Apotheken gemeinsam mit Ariel Wagner dar. | Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

Das Apothekensterben hält an

Ariel Wagner und Michael Dohm thematisierten auch das Apothekensterben. Tatsächlich würden jährlich 300 bis 400 Apotheken schließen, weil sich ihre Arbeit nicht mehr rechne und weil kein Nachfolger gefunden werde. Die Beschleunigung bei den Schließungen würde immer schneller vonstattengehen. So seien es 2022 bundesweit bereits 400 Apotheken gewesen und im ersten Quartal diesen Jahres schon 130, die geschlossen haben, sagen die Beiden. Fast wie bei einer Totenehrung verlas Wagner die Namen der Apotheken, die in der Region in den letzten zehn Jahren geschlossen haben und landete bei weit über 30, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Es fehlen die Wirkstoffspeicher für wichtige Medikamente

Auch im Hinblick auf fehlende Medikamente wünschen sich die Apotheker, dass die Politiker endlich aufwachen. „Wir sind laut dem Paragraphen 1 des Apothekergesetzes verantwortlich für die Versorgung der Menschen mit Medikamenten, doch es gibt kein Material“, sagte Michael Dohm. „Warum haben wir keine Wirkstoffspeicher für die wichtigsten Medikamente, um damit mindestens ein halbes Jahr auszukommen?“ fragte er in die Runde.

Auf Plakaten informierten die Teilnehmer der Kundgebung im Rahmen des Protesttags der Apotheken in der Fußgängerzone über die Situation. | Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

Im europäischen Vergleich liege Deutschland bei der Apothekendichte im unteren Drittel, so Dohm. Durchschnittlich gäbe es in Europa 32 Apotheken für je 100.000 Einwohner, in Deutschland seien es aber nur 23. Dabei würde Deutschland dennoch von manchen Ländern noch bewundert, nannte Michael Dohm ein Beispiel aus Dänemark. „Hier fahren die Menschen teilweise bis zu 250 Kilometer zu einer staatlichen Apotheke, denn es gibt kaum privat geführte“, so Dohm. In Deutschland würden sich die Schließungen vor allem auf Land auswirken.

Stéphanie Haas-Kamp, Apothekerin und Inhaberin der Viola-Apotheke in Volkertshausen, übt ihren Beruf mit Leidenschaft aus. | Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

Stéphanie Haas-Komp, Inhaberin der Viola Apotheke in Volkertshausen, unterstrich: „Wir gehen unserer Berufung mit ganz viel Leidenschaft nach“. Diese Leidenschaft wurde auch bei der Kundgebung spürbar.

Die Regelversorgung muss gestärkt werden

Ganz viel Kritik gab es für das Gesundheitsministerium in Person von Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Es sei unglaublich, dass das Ministerium nun 700 oder 800 Millionen Euro in so genannte Gesundheitskioske stecken wolle. In diesen Kiosken sollen Beratungsangebote für Patientinnen und Patienten in sozial benachteiligten Regionen aufgebaut werden. „Das Geld wäre besser in der Regelversorgung aufgehoben“, so Wagner.

Lauterbach habe vor Jahren auch die Rabattverträge erfunden. „So ein Kasper muss weg“, drückte es Wagner krass aus. Erst kürzlich habe das Ministerium die Rabatte von 1,37 auf 2 Euro erhöht, sodass die Apotheken für jedes Medikament nun 8,35 Euro als Vergütung abzüglich dieses neuen Rabattes an die Krankenkasse, also 6,35 Euro bekommen.

Murat Baskur, Apotheker in der Seerhein-Apotheke in Konstanz, sprach auch kurz bei der Kundgebung in Singen. | Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

Was nach Meinung der Apotheker abgeschafft werden sollte, ist die so genannte „Präqualifikation“. Seit 2011 müssen Apotheken bei der Abgabe von Hilfsmitteln wie Bandagen, Spritzen oder Kathetern sich vorab qualifizieren. Im Falle von Apotheken sie diese Vorgabe aber „doppel-gemoppelt“, da sie sich sowieso an die Apothekenbetriebsordnung halten.

Die Ring-Apotheke hatte gestern geschlossen. Auf Hinweisschildern erfuhren die Bürger, warum. | Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

Michael Dohm nannte noch ein weiteres Ärgernis: „Haben Sie schon mal die 116117 gewählt?“ fragte er in die Runde. Wer mit dieser Nummer für den ärztlichen Notdienst gleich an die richtige Stelle gelangt, hat vermutlich großes Glück gehabt. Weil sie einfach nicht funktioniert.