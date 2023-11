Ein Angriff, der laut Polizeiangaben scheinbar grundlos erfolgte, beschäftigt die Ermittler des Singener Reviers. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, ist ein 16-Jähriger am frühen Samstagmorgen, 18. November, durch eine Gruppe auf dem Weg zum Industriebahnhof in Singen angegriffen worden.

Die Polizei schildert den Fall wie folgt: Der Jugendliche befand sich in Begleitung drei weiterer weiblicher Personen, „als sie gegen 4.29 Uhr in der Pfaffenhäule durch eine sechs- bis achtköpfige männliche Personengruppe angesprochen und zum Stehenbleiben aufgefordert wurden.“ Daraufhin wollte der 16-Jährige die wohl angespannte Situation entschärfen und habe versucht, zu schlichten.

Im Bereich Pfaffenhäule ereignete sich der Angriff, als sich der 16-Jährige und seine drei Begleiterinnen auf dem Weg zum Industriebahnhof in Singen befanden. | Bild: SK

Doch dieses Vorhaben misslang: Der Jugendliche sei scheinbar unvermittelt durch mindestens zwei Personen der Gruppe angegriffen und mehrfach geschlagen worden. Erst als eine der Begleiterinnen laut ankündigte, die Polizei zu verständigen, hätten die Täter laut Polizeiangaben von dem 16-Jährigen abgelassen. Die Gruppe flüchtete zu Fuß. Der 16-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei am Industriebahnhof die vermutliche Tätergruppierung feststellen und kontrollieren. Ein 17-jähriger Jugendlicher konnte als Tatverdächtiger identifiziert werden. Er muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Das Polizeirevier Singen hat Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 07731 8880 zu melden.

Am 14. Oktober kam es direkt am Bahnhaltepunkt Singen-Industriegebiet ebenfalls zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der drei Jugendliche mit einem Gürtel geschlagen worden sein sollen. Damals wurde eine vierköpfige Gruppe nach einem Club-Besuch von etwa 15 Personen erst beschimpft und schließlich auch körperlich attackiert. Bei diesem Angriff Mitte Oktober, der sich ebenfalls in den frühen Morgenstunden in der Pfaffenhäule ereignete, blieben die Jugendlichen glücklicherweise unverletzt.