von Holle Rauser

Nach zwei Jahren Pause findet am Wochenende das legendäre Southside-Festival in Neuhausen ob Eck wieder statt. Bis zu 65.000 Besucher werden erwartet. Aufgrund von Bauarbeiten der Bahn ist die Anreise mit dem Zug nicht ganz einfach: So fahren zwischen Singen und Tuttlingen Ersatzbusse – in Engen wird derzeit eine neue Eisenbahnbrücke eingebaut. Glück für die Besucher des Southside-Festivals: Der Shuttlebus fährt direkt am Bahnhof Singen los.

Neuhausen ob Eck Mit Sonderzug zum Southside-Festival am Stau vorbei

„Das ist schon praktischer“, so Patrick, Jonathan und Felix, die vor dem Singener Maggiwerk auf die Abfahrt des Busses warten. „Allerdings – warten wir mal ab, wie voll es noch wird“, räumt Patrick ein. Er ist extra aus London gekommen, um das Festival zu besuchen. Mit ihrer Anreise haben sie noch reichlich Zeit vor Ort, denn das Festival beginnt am Freitag.

Der Andrang wird groß, genauso wie beim Southside-Festival 2019, wie das Archivbild zeigt. | Bild: Hanser, Oliver

„Wir bauen erst mal das Zelt auf und kommen an“, so Patrick. Ihre Abreise haben sie für Sonntag geplant – vielleicht auch erst am Montag , so Felix schmunzelnd. Auf was sie sich am meisten freuen ? „Einfach mal wieder mit Freunden zusammen feiern“, sind sich die „Southsider“ einig. „Auch wenn es sich seltsam anfühlt nach Corona – mit Hinblick auf die Menschenmengen“, so Felix.

Die Southside-Besucher können wie immer kostenfrei mit der Bahn innerhalb Baden-Württembergs und darüber hinaus bis und ab Würzburg sowie in allen Zügen der agilis Eisenbahngesellschaft mit dem Southside-Ticket kostenfrei zum Festival anreisen. Sonderzüge werden außerdem eingesetzt: Aus und in Richtung München, Augsburg und Ulm und von beziehungsweise bis Meßkirch.

Baustellen behindern Schienenverkehr

„Allerdings gibt es dieses Jahr zu unserem großen Bedauern rund um den Bahnhof Tuttlingen diverse Baustellen im Schienennetz der Bahnstreckenbetreiber“, geben die Festivalorganisatoren bekannt. Aus diesem Grund sind verschiedene Shuttlebusse von Rottweil und Singen aus im Einsatz.

Die Rückreise ab Sonntag erfolgt dann für alle Gäste wieder über den Bahnhof Tuttlingen. Ab dann sollen die Züge wieder planmäßig verkehren. Die Shuttlebusse verkehren von 9 bis 16 Uhr.