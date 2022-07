Am Ende eines langen und intensiven Schuljahres verabschiedete die Zeppelin-Realschule in Singen ihre insgesamt 103 Absolventinnen und Absolventen, wie es in einer Pressemitteilung der Schule heißt. 88 Schülerinnen und Schüler bestanden die Realschulabschlussprüfung und 15 Schülerinnen und Schüler erreichten den Hauptschulabschluss.

„Dieser Hauptgewinn wird ein Leben lang euch gehören“

Schulleiter Johannes Briechle habe sich gefreut, bei der feierlichen Zeugnisübergabe den erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen für ihre erbrachten Leistungen Lob und Anerkennung aussprechen zu können. In seiner Rede griff er – wie es in der Pressemitteilung heißt – das Motiv der Eintrittskarte zur Abschlussfeier auf: eine Zeichnung einer Glücksspielmaschine, eines so genannten einarmigen Banditen. Briechle verglich die bestandene Prüfung als den ersten großen Jackpot im Leben der Jugendlichen: „Diesen von euch erreichten Hauptgewinn wird euch keiner mehr entreißen können. Dieser Hauptgewinn wird ein Leben lang euch gehören“, schreibt er in der Pressemitteilung der Singener Schule.

Singen Ausnahmesituation findet ein gutes Ende: Abschlussfeier an der Ekkehard-Realschule Das könnte Sie auch interessieren

Er betonte jedoch auch, dass der Schulabschluss keinesfalls Produkt eines Glückspiels sei, sondern vielmehr Ergebnis harter Arbeit und intensiver Vorbereitung. Einen besonderen Dank richtete der Schulleiter an die „Croupiers“ der Schülerinnen und Schüler, ihre Lehrerinnen und Lehrer, die ihnen in den vergangenen Jahren die Unterrichtsinhalte vermittelt haben.

Auch für die Lehrer gibt es Präsente und Dank

Auch die einzelnen Klassen hätten ihren Dank gegenüber ihren Lehrkräften durch Präsente und herzliche Abschiedsworte zum Ausdruck gebracht, bevor sie stolz ihre Abschlusszeugnisse in Empfang nehmen konnten. Für die Stadt Singen sprach Bernd Walz als Abteilungsleiter des Amtes für Bildung und Sport seine Gratulation an die Absolventen aus. Stellvertretend für die Eltern überbrachten die beiden Elternbeiratsvorsitzenden Aydan Göktas und Bettina Lindigkeit ihre Glückwünsche.

Singen Was tun, wenn‘s brennt? Die Feuerwehr probt den Ernstfall an der Zeppelin-Realschule Das könnte Sie auch interessieren

Für die Zukunft gab Rektor Johannes Briechle – wie es in der Pressemitteilung heißt – den Schülerinnen und Schülern mit auf den Weg, dass sie auch auf ihrem weiteren Lebensweg „Chancen erkennen, Einsätze wagen und ihr Glück versuchen“ sollten. Er wolle seine Absolventinnen und Absolventen aber nicht ohne den Hinweis entlassen, sich vor fiesen Tricks oder gar Falschspielern in Acht zu nehmen, jedoch sehe er sie durch ihre Zeit an der Zeppelin-Realschule dafür bestens gerüstet.

Die Preisträger Jahrgangsbester und Bester in Deutsch war Noah Bennardo (10b). In Mathematik brillierte Milan Nowak (10d), in Englisch Veronika Tomeska (10c). Bei den Naturwissenschaften glänzte Kilian Stürz (10b), in Alltagskultur, Ernährung, Soziales Hanna Ritzi (10a) sowie in Französisch Cristian Lamanna (10a). Bei der Religion teilt es sich in die evangelische (Chiara Colantuono (10b)) und katholische (Ailina Ienco (10d)). In Ethik erreichte Kilian Stürz (10b) einen zweiten Preis. In Sport gab es dafür zwei Beste: Damaris Balanesc (10b) und

Nikita Goroschko (10b). Bei Gesellschaftswissenschaftlichen Fächern schrieb Iwan Toropenko (10d) die besten Noten und in der Bildenden Kunst Sila Alvan (10d).

Singen Wie Singens Schulen digitaler werden: Abschied von der grünen Tafel Das könnte Sie auch interessieren

Die Feier zur Zeugnisübergabe wurde durch mehrere musikalische Beiträge festlich umrahmt: Maxim Herrmann aus der Klasse 10a brachte mit seinem Geigenlehrer Bruno Kewitsch ein Geigenduett auf die Bühne, Angelie Sehling und Palina Antselm aus der 10d gaben ein Gesangsduett zum Besten und Referendar Robert Spielmann begleitete die Abschlussfeier mit zwei Einlagen am Piano.