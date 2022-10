Wenn Autos schnell durch einen Ort fahren, sorgt das nicht nur für Lärm, es ist auch gefährlich. Eine Entschleunigung auf der Buronstraße, vor allem am südlichen Ortseingang von Beuren an der Aach stand daher auf dem Wunschzettel von Einwohnern bei einem Bürgerworkshop im April, sagte Thomas Mügge, Fachbereichsleiter Bauen bei der Singener Stadtverwaltung, in der jüngsten Sitzung des Gemeinderatsausschusses für Stadtplanung, Bauen und Umwelt (SBU).

Die Buronstraße sei an dieser Stelle relativ breit, man habe freie Sicht. Das verleite dazu, schnell zu fahren, so Mügge. Die Stadtverwaltung will deswegen nun handeln und auf Höhe des Autohauses eine Verkehrsinsel in die Mitte der Straße bauen. Gleichzeitig soll die Bushaltestelle dort barrierefrei ausgebaut werden.

Wunsch aus einem Bürgerworkshop

Ortsauswärts soll der Verkehr dann wie bisher geradeaus Beuren verlassen können. Nur ortseinwärts müssten die Autos eine Kurve fahren, wovon man sich eine Verlangsamung erhofft. Wolfgang Werkmeister, der für die CDU in Gemeinderat und Ausschuss sitzt und in Beuren lebt, überbrachte die Zustimmung des Ortschaftsrats und unterstrich, dass das Bauvorhaben notwendig sei. Kurz vor dem Ortseingang gebe es zwar noch eine Abzweigung, aber bis zum Ortsschild sei man trotzdem wieder ziemlich schnell unterwegs.

Beim Bürgerworkshop sei eine Verlangsamung an dieser Stelle ein vielfacher Wunsch gewesen. Walafried Schrott (SPD) regte in der Sitzung an, die Ortseinfahrt durch Bäume an der Straße optisch enger zu machen. Ob das geht, werde aber noch geprüft, so Oberbürgermeister Bernd Häusler. Denn direkt neben der Straße geht es an einer Böschung abwärts und ein Teil des Grundstücks sei eine Feuchtfläche.

Der Ausschuss stimmte dem Plan der Verwaltung einstimmig zu. Im Haushalt seien 170.000 Euro dafür enthalten, das reiche gerade so, sagte Häusler. Die Kostensteigerungen beim Bau spielen offenbar auch hier eine Rolle: Laut Sitzungsvorlage kamen bei einer Kostenberechnung vom 17. August noch 156.000 Euro zusammen. Die Ausschreibung ist für diesen Herbst geplant, Ende April 2023 soll die Verkehrsinsel dann fertig sein.