Mit der Kamera in der Hand die Welt mit anderen Augen sehen – neun Schülerinnen und Schüler der Johann-Peter-Hebel-Schule gingen unter Anleitung von Tina Keck auf Motivsuche und präsentierten zum Abschluss des zehnmonatigen Fotoworkshops ihre Bilder in einer Ausstellung am Zaun auf dem Schulhof.

„Bühne + Bilder“ ist das Motto der Kooperation zwischen der Schule und dem Kulturzentrum GEMS, weitere sieben Schüler nahmen an einem Theater-Workshop teil und brachten ein Märchen in der GEMS zur Aufführung.

Teilnehmer schärfen ihren Blick

Der Stolz über ihre Resultate war den Schülern des Fotoworkshops anzusehen. Spiegelungen auf einer Wasserfläche, verwischte Kondensstreifen am Himmel oder geradlinige Häuserfronten reihen sich mit Schnappschüssen der Teilnehmer zu einem lebendigen Abbild ihrer Sichtweise aneinander.

Selfies gibt es keine, denn um bewusst auf Motivsuche zu gehen, wurde mit einer Kompaktkamera fotografiert.

„Es war toll zu sehen, wie die Teilnehmer einen Blick für Strukturen entwickelten und ein Gefühl für Kompositionen bekamen“, bezeichnet Tina Keck den Workshop als eine Art Schule des Sehens.

Konrektor Marc Laporte-Hoffmann sieht in dem Kurs eine Möglichkeit, den Schülern eine neue Perspektive zu eröffnen und außerhalb des Unterrichts andere Ebenen kennenzulernen.

„Hier können die Schüler über den Tellerrand schauen, der Blick auf die Sache intensiviert die Auseinandersetzung und stößt einen Prozess an“, so Laporte-Hoffmann.

Seit 2013 werden Workshops in Kooperation zwischen GEMS, Schule und dem Frauenhaus Singen angeboten, die das Bundesbildungsministerium über das Programm „Kultur macht stark, Bündnisse für Bildung“ fördert.

Da für die Teilnehmer des Theaterworkshops Corona-bedingt Proben ausfallen mussten, inszenierte Theaterpädagoge Albert Bahmann „Hans im Glück“ als Schattenspiel. Mit selbst gebastelten, fantasievollen Figuren und Requisiten wurde die Aufführung in der GEMS zu einem besonderen Erlebnis.