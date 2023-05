Der Bär ist schon seit der Stadterhebung im Jahr 1899 im Singener Wappen vertreten, unter dem Motto „In Singen brummt‘s“ hat ein gezeichneter Comic-Bär zuletzt charmant auf die vielen Baustellen-Umleitungen hingewiesen und jetzt darf dieser Singener Bär auch auf den sieben Tafeln des neuen Erlebnispfades an der Aach hinweisen. Als Tour-Bär erzählt er auf den Tafeln von ausgewählten Märchen der Gebrüder Grimm: Rotkäppchen hat seinen Platz am Mühlenkanal gefunden, Dornröschen ist im Stadtgarten, Rumpelstilzchen am Uferweg, Hänsel und Gretel am Spielplatz mit Hohentwielblick, der Wolf und die sieben Geißlein am MAC-Museum, der Froschkönig unweit des Kräutergartens und Frau Holle am Aachwehr zu finden.

Und hier gibt es noch mehr zu entdecken Jana Goosmann, Leiterin der Abteilung Tourismus, stellte weitere neue Broschüren vor. So gibt es eine neue Auflage des Vulkanpfads mit angeschlossener Lauschtour . Die Inhalte der Lauschtour können offline gespeichert und dann – ohne dass eine Internetverbindung nötig ist – auf dem Weg rund um den Hohentwiel gehört werden. Eine neue, dickere Broschüre verrate zudem in sechs Themenbereichen viel Wissenswertes über Singen. Ab Mittwoch, 14. Juni, um 10.30 Uhr finden zukünftig auch wieder Führungen im Maggi-Museum statt, kündigte Goosmann an. Bernd Häusler dankte allen Beteiligten, die die neuen Broschüren und den Erlebnispfad möglich gemacht hatten. Mehr Info auch im Internet in der Rubrik Themenwege unter www.bodenseewest.eu/de/touren (sgr)

Mit dem neuen Angebot soll auf Bürgerwünsche eingegangen werden. Schon die Ergebnisse der Befragungen zum integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept ISEK 2030 hätten ergeben, dass die Aach für die Bürger ein besonders wichtiger Bereich ist, so Oberbürgermeister Bernd Häusler bei der Vorstellung des neuen Erlebnispfades im MAC2-Museum.

Der neue Erlebnispfad an der Aach konnte wegen starken Regens beim Pressetermin nicht draußen eingeweiht werden. Worum es geht und was es sonst noch Neues für den Tourismus in der Stadt gibt, haben MAC-Investor Hermann Maier, Oberbürgermeister Bernd Häusler, Kulturbüro-Chefin Catharina Scheufele, MAC-Pressesprecher Thomas Warndorf, Jana Goosmann und Judith Eith von der Abteilung Tourismus sowie Gabriele Unbehaun-Maier vom MAC-Museum (von links) erläutert. | Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

Judith Eith von der Abteilung Tourismus erläuterte die Gründe für das neue Angebot: „Wir wollten ein Familienangebot, das besonders für Kinder und somit auch für Schulklassen attraktiv ist“, erklärt sie. Der zwei Kilometer lange Pfad an der Aach entlang kann zügig in 40 Minuten begangen werden. Nimmt man sich Zeit, die Tafeln zu lesen, dauert es natürlich länger.

In Texten gehen Tafeln auf die sieben Märchen der Gebrüder Grimm ein. Hier hat auch die Leiterin der Stadtbücherei, Friederike Gerland, mitgewirkt.

Erlebnispfad für heiße Sommertage

Der Pfad liegt oft unter Bäumen, so dass er besonders an heißen Sommertagen attraktiv sein dürfte, sind die Macher überzeugt. Viele Bänke am Wegesrand und drei Spielplätze laden zum Verweilen ein, so Judith Eith. Grundsätzlich werde es auch möglich sein, die Texte auszutauschen. Bis zum Ende des Sommers sind es jedoch die Grimm‘schen Märchen, die neu entdeckt werden können.