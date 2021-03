Was das Leben unter Corona-Bedingungen angeht, sind wir doch schon alte Hasen. Wir wissen, wie einkaufen mit Maske und Abstand geht (zumindest die meisten) und mit wie vielen man sich treffen darf. Wir videokonferieren wie die Profis und haben gelernt, dass Schweigen in einer Videokonferenz noch schwerer wiegt als live. Am Sonntag kommt eine neue Erfahrung dazu: Wählen gehen unter Corona-Bedingungen. Aber im Prinzip gilt da das Gleiche wie beim Einkaufen. Also Maske mitnehmen und Abstand halten.

Markus Demmer, Wahlleiter in Singen, nennt noch zwei wichtige Punkte: Jeder soll bitte seinen eigenen Stift und ein bisschen mehr Zeit mitbringen. Es dürfen nämlich immer nur so viele Wähler ins Wahllokal, wie Wahlkabinen da sind. Die anderen müssen draußen mit Abstand warten. Ansonsten ist auch er gespannt auf seine erste Wahl unter Corona-Bedingungen. Von seiner Seite aus ist jedenfalls alles vorbereitet.

Die rund 220 Wahlhelfer in Singen stehen parat. Dreiviertel von ihnen haben von der Möglichkeit, sich am Donnerstag testen zu lassen, Gebrauch gemacht. Alle Tests waren negativ. Es gibt in diesem Jahr statt 39 nur 22 Wahllokale, das sei dem Trend zur Briefwahl geschuldet, der durch Corona noch verstärkt wird. Rund 29.000 Wahlberechtigte sind in Singen aufgerufen, wählen zu gehen. Corona ist kein Grund, es nicht zu tun.

