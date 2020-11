Nur für Abonnenten Visual Story Veröffentlicht am 17. November 2020

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat die Scheffelhalle gebrannt – ein 95 Jahre altes Provisorium der Stadt, das zur Heimat der Narren und vieler Vereine geworden war. Die Bestürzung ist groß. Abteilungskommandant Stefan Schüttler am hinteren Teil dessen, was bis Dienstagfrüh die Scheffelhalle war: „Es sieht aus wie im Krieg“, sagt er.| Bild: Arndt, Isabelle

Sie wird langsamer, bleibt stehen, greift sich an den Kopf und weint. Eine Passantin versinnbildlicht die Emotionen vieler Singener am Morgen nach dem Brand der Scheffelhalle. Am Morgen danach steht nur noch die vordere Fassade des ewigen