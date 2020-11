Singen vor 46 Minuten

Am Eingang kontaktlos Fieber messen: Wie ein Seniorenheim mit neuer Technologie trotz Pandemie gefahrlose Besuche möglich machen will

Noch einmal Besuchsverbote wie im Frühjahr? Für Senioren wäre das ein Albtraum. Der Gedanke an einen Corona-Ausbruch in einem Heim ist es auch. Das Haus am Hohentwiel und ein Singener Unternehmen setzen jetzt auf Neues: Am Eingang misst ein Gerät kontaktlos Fieber. Sie finden: Das Modell kann Schule machen – in Heimen und in Supermärkten.