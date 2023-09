Beamten des Bundespolizeireviers Singen ging in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein gesuchter Straftäter ins Netz. Weil der Mann zudem Betäubungsmittel mit sich führte, muss er sich nun einem neuen Strafverfahren stellen. Am Freitag um kurz nach Mitternacht kontrollierten Bundespolizisten einen 45-Jährigen am Busbahnhof auf Höhe des Bahnhofs in Singen. Die Überprüfung der Personalien ergab laut einer Pressemitteilung der Bundespolizei einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Konstanz aus Februar 2019.

Amtsgericht Singen hatte ihn verurteilt

Vorausgegangen war ein rechtskräftiges Urteil des Amtsgerichts Singen, in dem der deutsche Staatsangehörige wegen Erschleichens von Leistungen zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten verurteilt worden war. Weil der mittlerweile in der Schweiz wohnhafte Mann die Gefängnisstrafe bisher nicht angetreten hatte, erließ die Staatsanwaltschaft Haftbefehl. Nun musste der Verurteilte noch in der Nacht seine Haftstrafe im Konstanzer Gefängnis antreten.

Dazu kommt allerdings ein neues Strafverfahren, denn der Gesuchte führte bei der Kontrolle eine geringe Menge Drogen mit sich. Die Drogen übergaben die Beamten noch vor Ort an die zuständige Bundeszollverwaltung, wie die Bundespolizei weiter mitteilt.