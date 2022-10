Zwei Jahre hat Joseph Haydn für die Komposition seines großen Oratoriums „Die Jahreszeiten“ gebraucht. 220 Jahre später brauchte der Madrigalchor Alu ebenfalls zwei Jahre, um das Chor- und Orchesterwerk einzustudieren. Beide – Haydn wie der Chor – hatten mit Schwierigkeiten zu kämpfen.

Dabei ist es ein heiteres Werk mit wuchtigen Orchesterteilen und romantischen Solopartien, das die Zuhörer in eine heile Welt entführen will. „Das Stück steckt voller Ohrwürmer“, sagt die Sängerin Barbara Jödicke. Liebhaber der Chormusik können darin am 16. Oktober ab 17 Uhr in der Singener Stadthalle eintauchen.

63 Sängerinnen und Sänger haben sich seit Januar intensiv auf ihr Jubiläumskonzert vorbereitet. Eigentlich wollte der Chor schon im Herbst 2021 sein 75-jähriges Bestehen feiern; doch dann kam Corona dazwischen. Die Idee für „Die Jahreszeiten“ kam bereits 2020 aus den Reihen des Chores.

Jetzt arbeitet Chorleiter Hartmut Kasper mit den Sängern am letzten Schliff. Barbara Kasper begleitet sie am Klavier. Doch zuvor müssen sich alle gut einsingen. Die Höhen sind herausfordernd für die Stimmen. Um sie in der Zeit des Stillstands nicht einrosteten zu lassen, gab es auch während des Lockdowns Online-Stimmbildung mit Barbara Kasper.

„Reine Online-Proben haben wir aber nicht gemacht“, erklärt Hartmut Kasper. Sobald es möglich war, wurde mit großem Abstand geprobt. Anfangs sogar mit Maske. Das war schwierig für die Sänger, die sich plötzlich mit ihrer Stimme sehr einsam fühlten. Hilfreich waren deshalb individuelle Proben mit Übe-CDs.

Nun wird alles zu einem großen Tongemälde zusammengefügt. Den Orchesterpart übernimmt die Südwestdeutsche Philharmonie. Solisten sind Constanze Gellissen (Sopran), Klemens Mölkner (Tenor) und Michael Marz (Bariton).