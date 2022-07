Er war mein großes Fußball-Idol. Auch das von manchen anderen Kickern, die schon ein etwas fortgeschrittenes Alter erreicht haben. Und nun ist Uwe Seeler im Alter von 85 Jahren leider verstorben. Zeit, sich etwas wehmütig an besondere, persönliche Erlebnisse rund um die Fußball-Legende zu erinnern. Wie eine Begegnung am Wörthersee im österreichischen Kärnten, mitten in den eigenen Flitterwochen. Das war 1993. „Uns Uwe“, wie in ganz Fußball-Deutschland ob seiner sympathischen und bescheidenen Art nannte, stürmte als 56-jähriger wie ein Junger auf dem Spielfeld.

Er kommentierte dazu jede Szene mit unterhaltsamen Sprüchen. Dem Mann schien die Luft nicht auszugehen. Bei der Oldie-WM in Kärnten machte Seeler aber nur Übungseinheiten mit. Das Turnier bestritten jüngere, wie der frühere Bayern-Spieler Klaus Augenthaler oder Karl-Heinz Förster vom VfB Stuttgart. Umso mehr Zeit hatte Uwe Seeler – mit ausgezogenen Kickschuhen in der Hand – für ein persönliches Schwätzchen am Rande des Spielfeldes.

In Gestalt zwar etwas klein geraten, aber als Fußballer einer der weltweit größten: Uwe Seeler (rechts) neben SÜDKURIER-Redakteur Albert Bittlingmaier | Bild: Elvira Bittlingmaier

Es folgte ein anregendes Gespräch mit dem großen Vorbild, das zusammen mit seinem ewigen Hamburger SV für mitunter schlaflose Nächte gesorgt hatte. Ja, das war noch hartgesottene Fanliebe. Es ging als Bub früh ins Bett. Die Ergebnisse von Abendspielen des HSV gab es erst am nächsten Tag im SÜDKURIER zu lesen. Und der Vater musste sie auf einen Zettel schreiben, der bei besagter schlafloser Nacht schon vor dem SÜDKURIER bereitlag.

Eine Kuriosität bleibt ebenfalls haften. Das Buch „Uwe Seeler – alle meine Tore“ hatte ich in der Bücherei des früheren Wohnortes Wiechs am Randen ausgeliehen. Trotz mehrfacher Mahnung der Bibliothek-Leiterin blieb das Werk in meiner Obhut. Inzwischen wäre schon ein satter Versäumnisgeldbetrag fällig gewesen. Zur Zahlung kam es aber nie.

Nach schon mehr als einem Jahr Ausleihzeit musste die Bücherei mangels Nachfrage schließen. Dabei war kurz zuvor der Entschluss gereift, das mindestens schon fünf Mal gelesene Buch zurückzugeben. „Du kannst es nun behalten“, so die knappe, etwas trotzige Ansage der Bücherei-Leiterin. Und so lebt das Idol, das auch ein Stückweit das eigene Leben geprägt hat, auf 223 Seiten weiter. Und nach dem letzten Stempel-Eintrag, der die geforderte Rückgabe des Buches ausweist herrscht gähnende Leere.