Das Thema hört sich irgendwie sperrig an: „Arbeitsmigration am westlichen Bodensee vom 19. bis 20. Jahrhundert„ lautete der Titel eines Vortrags, zu dem das Stadtarchiv in den Bürgersaal eingeladen hatte. Was sich als falsch herausstellte: Die Historikerin Daniela Schilhab sprach in ihrem frischen, kurzweiligen Vortrag über die Zuwanderung von Ausländern in früheren Zeiten und während der Gastarbeiterwelle in den 1950er und 1960er Jahren.

„Arbeitsmigration ist die Wanderung von Menschen zum Zweck der Arbeitsaufnahme. Dabei geht es um die Wanderung vorwiegend aus industriell weniger entwickelten Regionen in ökonomisch weiter entwickelte“, zitierte die Singener Stadtarchivarin Britta Panzer eine Definition. Daniela Schilhab, Jahrgang 1991, hat sich im Rahmen ihrer Masterarbeit an der Uni Konstanz mit diesem Thema ausgiebig beschäftigt und setzte den Schwerpunkt auf die Firmen Maggi, Schiesser und kurz auch auf Stromeyer in Konstanz.

Hier sieht man Arbeiterinnen beim Flaschen spülen. | Bild: SK-Archiv

Der Anschluss an die Staatsbahn im Jahre 1863 sowie an die Schwarzwaldbahn im Jahre 1873 brachte für Singen und auch für Radolfzell ein großes Wachstum der Bevölkerung. „1875 wollte Jacques Schiesser in Radolfzell eine Auslandsfiliale für Baumwollwäsche eröffnen. Schon 1914 haben 1200 Arbeiter in dem Werk in Radolfzell gearbeitet“, so Schilhab.

Für die Recherche sei sie auch im Wirtschaftsarchiv in Stuttgart-Hohenheim gewesen, denn die Akten über die Geschichte zwischen 1846 und 2006 lagen dort. „Anwerbungsagenten warben damals im Ausland nach Arbeitskräften.“ Bei den Arbeiterinnen habe es damals wohl oft Fluktuationen gegeben. Amtliche Schriften aus dem Stadtarchiv hätten auch gezeigt, dass es Konflikte gegeben hatte, auch wenn die moralische Integrität Jacques Schiesser sehr wichtig gewesen war.

Werbung gab es schon vor über 100 Jahren. Hier ein Reklameschild der Maggi. | Bild: Sk-Archiv

In Singen war es Julius Maggi, der ein Zweitwerk seiner Firma in Deutschland errichtete, und bereits 1886 wurden die ersten Suppen aus Leguminosenmehl hergestellt. „Julius Maggi war in seinem Führungsstil geradezu revolutionär, denn er hat den Dialog auch mit Streikenden geführt“, erzählte Schilhab. Bereits 1912 sei ein Arbeiterausschuss gegründet worden, 1912 gab es den ersten Tarifvertrag in der Lebensmittelindustrie. Zwischen 1899 und 1912 haben rund 340 Italiener bei der Maggi gearbeitet, fand Schilhab dank der Melderegister heraus. Auch Ausländer waren in den Ausschuss wählbar.

Ab Dezember 1955 begann wegen der staatlichen Vereinbarungen über Anwerbung von Arbeitskräften die Gastarbeiterwelle. „Rund 400 Italiener reisten im Juni 1960 über die Neapel-Schleuse-Singen in die Hohentwielstadt“. Die Italiener hatten, da Italien Mitglied der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft war, damals eine Sonderrolle und konnten problemlos einreisen.

Die Referentin, Daniela Schilhab. | Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

Bei der Firma Maggi hätte man damals aber dem Einsatz von Gastarbeitern eher skeptisch gegenüber gestanden. 1966 arbeiteten nur 16 Ausländer im Maggiwerk, doch schon 1973 waren es knapp über 100. Nach der Ölkrise im Jahre 1973 gab es zwar einen Anwerbestopp, dennoch zogen viele Ausländer zu, da die Familien nachkamen. Diese Familiennachzüge stellte die Gesellschaft damals schon vor große Herausforderungen.