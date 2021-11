von Nicola Westphal

Seit langem forschen Sie zum Thema „Behandlung verunfallter älterer Menschen“. Warum machen Sie das?

Nun, seit Jahren sprechen wir vom demografischen Wandel in unserer Gesellschaft. Die Menschen werden immer älter, das sehen wir auch in unserem Klinikalltag. Ich denke eine andere Herangehensweise an diese Frage könnte auch lauten: Wir sehen einen demografischen Wandel, warum kümmern wir uns nicht maximal darum? Die Anforderungen an uns Mediziner ändern sich damit und ich finde es ethisch nicht vertretbar, es einfach „laufen zu lassen“. Angesichts der Entwicklung in der Altersstruktur unserer Patienten lohnt es sich, bei diesen hochbetagten Menschen genauer hinzuschauen und zu prüfen, wie beispielsweise die Komplikationsrate nach einer unumgänglichen Operation verringert werden könnte. Ein erster Schritt ist daher die zeitintensive Datenerhebung und -auswertung.

Wie ist man medizinisch auf den demografischen Wandel vorbereitet?

Die Kliniken bereiten sich in den einzelnen Fachdisziplinen vor, aber das ist durchaus regional unterschiedlich. Insgesamt ist zu beobachten: Es tut sich was, die Krankenhäuser machen sich zunehmend fitter und immer mehr lassen sich beispielsweise als alterstraumatologisches Zentrum zertifizieren. Mittlerweile gibt es deutschlandweit mehr als 100 Krankenhäuser, die diesen Zertifizierungsprozess durchlaufen haben. Ein Projekt, das bei uns in Singen auch noch auf der Agenda steht. In unserem Klinikverbund findet eine Verzahnung mit der Geriatrie, also der Altersheilkunde unter der Leitung von Dr. Gowin am Krankenhausstandort Radolfzell statt.

Sie prüfen bei älteren Menschen, wie die Komplikationsrate nach einer OP verringert werden könnte. Welche Erkenntnisse konnten Sie gewinnen?

Es ist Tatsache, dass ältere und alte Menschen nach einem banalen Sturz häufiger einen Knochenbruch erleiden. Es ist ein Unterschied, ob jemand „70 Plus“ und fit ist oder eben annähernd 100 Jahre alt und multimorbide, also dass mehrfache Erkrankungen vorliegen, wie beispielsweise eine fortgeschrittene Osteoporose und Demenzerkrankung. Als Chirurg kann ich nicht nur einen gebrochenen Knochen betrachten, sondern muss die Begleitfaktoren berücksichtigen. Wir haben also angefangen Datenbanken anzulegen und Patientendaten zu erfassen, die Aufschluss über die Risikofaktoren oder den Verlauf nach einer Operation berücksichtigen. Im Verbund mit Kollegen meiner Abteilung haben wir eine Studie durchgeführt, mit der geprüft wurde, inwieweit sich Infektionen nach einem hüftgelenksnahen Oberschenkelbruch, bei dem ein Implantat eingesetzt wurde, verringern lassen. Wir haben damit begonnen, vor einer Operation den Urin der verletzten Patienten auf eine bakterielle Besiedelung zu untersuchen und bei vorliegendem Infekt diese mit einem Antibiotikum zu behandeln. Dabei konnten wir feststellen, dass ältere Menschen oft – auch unbemerkt – an Harnwegsinfekten leiden, die sich negativ auf den OP-Erfolg auswirken können.

Hängen die unbemerkten Harnwegsinfekte damit zusammen, dass ältere Menschen dafür anfällig sind, weil sie in der Regel zu wenig trinken?

Ja, das ist ein Grund dafür. Die Bakterien im Urin sind nicht immer gefährlich, die bakterielle Besiedlung kann aber zu einem erhöhten Infektionsrisiko und damit zu einem schlechteren Operationsergebnis führen. Wir haben zwei Patientengruppen miteinander verglichen, und zwar durchgeführte Operationen vor dem Jahr 2014 und ab dem Jahr 2014, in dem wir anfingen den Urin vor der OP zu prüfen und bei bakterieller Besiedelung zu behandeln. Die Ergebnisse zeigten: Die Wundheilung hat sich ab dem Jahr 2014 deutlich verbessert.

Ist denn eine Untersuchung auf Bakterien vor einer Operation nicht schon längst Standard?

Natürlich, bei elektiven Hüftgelenk-Ersatz-Operationen, wie beispielsweise bei Hüftgelenkarthrose, dort ist die Voruntersuchung auf Keimbelastung des Körpers in vielen Kliniken bereits Standard. Das Risiko eines Sturzes erhöht sich im Alter und wenn Patienten in die Ambulanz eingeliefert werden, muss es mit der Operation von Frakturen oft schnell gehen. Deswegen gehört die Urin-Untersuchung vor einer Notfall-OP leider nicht zum Standard. Aber mit unserer Studie können wir belegen, dass der Patient von einer angepassten antibiotischen Begleitbehandlung profitiert.

Mit dieser Studie haben Sie nicht nur deutschlandweit, sondern auch international Aufsehen erregt.

Ja, wir haben unsere Studie in einer renommierten Fachzeitschrift publiziert, einem international anerkannten Journal. Da gilt es: Je „englischer“, je höher, je glaubhafter. Es ist nicht einfach, in diesen höher gelisteten Journalen publizieren zu können und die internationalen Reaktionen, die wir daraufhin erfahren haben, haben uns ebenso gefreut, wie bestärkt.

Es gibt unterschiedliche Phasen, bis ein Medikament zur Zulassung kommt. Was müssen Sie leisten, ehe Ihre Studien anerkannt werden?

Die Ergebnisse unsere Studien sind kausal nur schwierig zu beweisen, denn nicht jeder Wundkeim ist dann auch im Urin zu finden. Wir glauben vielmehr, dass die unbehandelte bakterielle Urinbesiedlung ein unabhängiger Risikofaktor für eine Wundinfektion sein kann. Wir haben im Rahmen der Studie eine große Patientenankohorte untersucht. Die Operationsmethoden blieben über den Zeitraum seit 2006 die gleichen, ebenso die Implantate und die Hygieneregeln. Lediglich die Operateure haben sich über die Zeit hinweg verändert, denn vor denen macht der demographische Wandel auch keinen Halt. (lacht) Wir haben seit dem Jahr 2014 nur an einer Stellschraube gedreht, und zwar die Untersuchung des Urins und bei Bedarf die antibiotische Behandlung einer bakteriellen Besiedlung des Urins noch vor der notwendigen Hüftfrakturoperation. Belegbar ist seitdem ein deutlich besserer Heilungsverlauf nach der Operation. Mit dieser Erkenntnis haben wir die erste Serie geliefert, auf der man nun aufbauen kann.

Aber ist diese Erkenntnis nicht naheliegend und warum gab es dazu bisher noch keine Forschung?

Weil diese Studien, insbesondere in der Alterstraumatologie, aufwändig sind. Sie bedürfen hoher Fallzahlen, die ausgewertet werden müssen. Der Aufwand hält viele davon ab, solche Untersuchungen durchzuführen.

Mittlerweile machen Sie mit einer neuen Untersuchung auf sich aufmerksam. Sie untersuchen gemeinsam mit Kollegen der Unfallchirurgischen Kliniken in Chemnitz und Regensburg, welche Ergebnisse bei der Behandlung von hochbetaten Patienten zu erwarten sind. Gibt es dazu schon erste Ergebnisse?

Diese Forschungsarbeit ist im Prinzip ein Ausschnitt von unseren drei Datenbanken. Wir haben uns zusammengesetzt und die Behandlungsverläufe von Patienten angeschaut, deren Kriterien waren: mindestens 100 Jahre alt, mit der Diagnose Bruch des hüftgelenknahen Oberschenkels und mit der Mindestnachuntersuchung von einem Jahr. Insgesamt konnten wir die Ergebnisse von 85 operierten Patienten auswerten, nachdem wir die Patienten, die Angehörigen oder die Hausärzte interviewten. Dabei standen die Fragen im Fokus: Treten besondere Komplikationen auf und ist, wie man erwarten könnte, die Funktionalität schlechter? Die primäre Erkenntnis war, dass es nicht nur auf das numerische Alter ankommt. Wir müssen vielmehr herausfinden, welche Faktoren die biologisch Alten gefährden und was wir tun müssen, um die Risiken zu minimieren. Denn jedes sich verwirklichende Risiko begrenzt Lebensqualität und am Ende auch Lebenszeit. Wenn wir die Strukturen hinterfragen und unsere neuen Erkenntnisse in die Routine übernehmen, dann können wir unser Behandlungsqualität verbessern.