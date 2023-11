Herr Jauernig, was macht Sie glücklich?

Im Großen: Ein Leben zu führen, das so gut wie möglich im Einklang ist mit meinen inneren Wahrheiten, mit dem, wofür ich brenne, wofür ich mich gemacht fühle. Also so authentisch sein und leben zu können, wie möglich. Im Kleinen, Alltäglichen: Momente, die das Leben spürbar machen – mich an der Nordsee in den Wind lehnen, ein Waldspaziergang, wirklich tiefgehende Gespräche.

Wir leben momentan in einer Welt, die vorwiegend von Krisen und Kriegen geprägt ist. Was stellen Sie aus Ihrer Erfahrung heraus fest, wie verändern diese Umstände die Menschen?

Was viele der Krisen ja tun: Die Unberechenbarkeit und Zerbrechlichkeit unser aller Leben vor Augen zu führen. Das erzeugt Ängste. Vielleicht umso stärker in einem so durchstrukturierten und erfolgsverwöhnten Land wie unserem, in dem lange so viel kontrollierbar schien. Trotzdem glaube ich, dass solche Krisen dazu beitragen können, vermeintliche Selbstverständlichkeiten wieder mehr wertzuschätzen. Während Corona waren zum Beispiel menschliche Begegnungen – auch laut meinen Befragungen ein erwiesener Glücksfaktor – plötzlich nicht mehr uneingeschränkt möglich. Ich glaube schon, dass das bei manchen die Sinne dafür geschärft hat, menschliches Beisammensein wieder mehr zu würdigen.

Ursprünglich kommen Sie aus der Unternehmensberatung, vor neun Jahren haben Sie einen Schlussstrich gezogen, den Rucksack gepackt und Sie sind durch Südostasien gereist. Eine radikale Entscheidung. Wie hat Sie diese Reise verändert?

Verändert hat mich vor allem schon vorher die Aufgabe meines Analystenberufs, an dem ich aus Angst vor Veränderung viel zu lange festgehalten hatte. Bis es mir wirklich schlecht ging. Als ich endlich schaffte loszulassen, kam mir dann irgendwie auch mein altes Selbstbild abhanden: Das des stets rational handelnden Kopfmenschen. So hatte ich keinen Job mehr, keinen Plan, wie es weitergeht und trotzdem großes Vertrauen, dass sich schon alles irgendwie fügen würde. Mit diesem Gefühl im Bauch bin ich dann nach Asien aufgebrochen und es wurde die Reise meines Lebens. Weil ich mich zum ersten Mal wirklich komplett auf den gegenwärtigen Moment und seine Schönheit einlassen konnte – ohne Sorgen vor dem Danach.

Sie sind seitdem als multimedialer Erzähler tätig und haben von Menschen Kärtchen mit „Glücksmomenten“ gesammelt. Was ist es denn, was Menschen glücklich macht?

Was da zusammengekommen ist, ist so vielfältig, wie es Menschen sind. Was wiederum belegt, dass das Glück im Auge des Betrachters liegt. Trotzdem zeigten sich Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel scheinen für viele Naturerfahrungen eine wichtige Glücksquelle zu sein, ebenso wie der schon erwähnte menschliche Kontakt. Verbindend wirkte aber vor allem das Bescheidene und Unprätentiöse, das viele der Glücksmomente auszeichnet. Was uns wirklich berührt und glücklich macht, scheint in ganz vielen Fällen kostenfrei zu sein. Das finde ich schön.

Nun haben Sie die Sammlung von Glücksmomenten verarbeitet. Unter anderem ist ein Buch entstanden.

Zunächst habe ich aus dem Gesammelten ein Auftrittsprogramm gemacht. Dafür habe ich frei gesprochene, eher poetische Texte mit Leinwandprojektionen und einer von mir selbst eingespielten Musikuntermalung kombiniert – weil ich die Glücksmomente nicht erklären, sondern atmosphärisch spürbar machen wollte. Bis heute war ich damit schon in über 90 Städten. Das Buch zum Programm entstand dann während der Pandemie im Lockdown, als das Auftreten nicht mehr möglich war.

Sie nennen das, was Sie vor Publikum präsentieren, eine „Collage aus Wort, Bild und Klang“. Welche unmittelbaren Rückmeldungen bekommen Sie vom Publikum?

In den Fragerunden im Anschluss zeigen sich Menschen immer wieder berührt. Viele scheinen diese Glücksmomente zu kennen, aber haben sie vergessen und wie kraftspendend sie sein können. Mir geht es darum, dass das eigene, vielleicht etwas verschüttete Glücksempfinden mit dem Glück der Vielen in Resonanz geht – gerade in schwierigen Zeiten wie diesen.

Sie treten von Schleswig-Holstein bis zum Bodensee auf und kommen mit Menschen in Kontakt. Stellen Sie regionale Unterschiede fest, wenn es um das Thema Glück geht?

Vergleichsweise wenige. Gelegentlich unterscheiden sich die Bilder. So erzählte man mir im Norden öfter vom Meer, im Süden eher von Bergen als glücklich machend. Gemeinsamkeit aber auch hier: Die Natur. Wir scheinen also gar nicht so unterschiedlich zu ticken, wenn es um das kleine alltägliche Glück geht.

Am 14. November werden Sie in Singen gastieren. Waren Sie schon einmal in der Bodenseeregion?

Zum ersten Mal durfte ich die Bodenseeregion als 14-Jähriger kennenlernen, da bin ich mit meiner Frankfurter Schulklasse hingeradelt. Das ist eine schöne Erinnerung. In den vergangenen Jahren war ich seltener dort. Deswegen freue ich mich um so mehr auf den Besuch in Singen.