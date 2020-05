„Relativ ruhig“: Mit diesen Worten beschreibt Direktor Stefan Fehrenbach am Montag die ersten Stunden seit der Wiedereröffnung der Hohentwiel-Gewerbeschule in Singen. Kein Wunder: Statt 1000 Schüler, wie in Vor-Corona-Zeiten, werden derzeit nur 400 junge Menschen unterrichtet. „Das verläuft sich“, so der Eindruck des Schulleiters.

In Schichten betreten und verlassen die Schüler das Gebäude, um den Kontakt untereinander zu minimieren. Im Inneren hat man acht selbstgebaute Desinfektionsspender aufgebaut, zudem wurde der Vorrat an Seife und Handtüchern aufgestockt.

Geöffnete Klassenräume statt Bauzäune

Bauzäune habe man zum Glück nicht hochfahren müssen, bemerkt Fehrenbach und schmunzelt. Im Gegenteil: Es wurde für mehr Offenheit gesorgt. So stehen die Türen der Klassenräume den ganzen Schultag über weit geöffnet, damit die Klinken nicht angefasst werden müssen.

Die vielleicht größte Neuerung: Es wird Nase-Mund-Schutz getragen. Trotzdem nimmt der Schulleiter eine gute Grundstimmung wahr. „Alle freuen sich, einander wiederzusehen“, sagt Fehrenbach und ergänzt mit einem Schmunzeln: „Manchmal vielleicht ein klein wenig zu heftig. In solchen Fällen sorgen wir aber schnell dafür, dass die Sicherheitsabstände wieder eingehalten werden.“

Dass der Schulstart in den 20 anwesenden Klassen in geordneten Bahnen verläuft, hat neben der Vorarbeit von Verwaltung und Hausmeistern vielleicht auch damit zu tun, dass die Schüler der Gewerbeschule vergleichsweise alt sind. „Selbst die Jüngsten sind knapp an der Volljährigkeit“, erklärt der Direktor. „Wir unterrichten aber auch gestandene Kfz-Meister, die die 30 überschritten haben.“

Umgekehrt war und ist es für die Lehrer der Gewerbeschule nicht unbedingt einfach, über Home-Schooling Wissen zu vermitteln, findet Stefan Fehrenbach. „Gerade das praktische Arbeiten und Demonstrieren ist bei uns ja das Salz in der Suppe.“

Er ist sich sicher: „Unsere Lehrer sind einfach für Präsenzunterricht gemacht.“ Auch deshalb freut sich Stefan Fehrenbach jetzt schon auf den Tag, an dem auch die Acht-, Neunt- und Zehntklässler wieder in die Klassenzimmer zurückkehren können.